Aktualisiert am

In der Regel sollen Torhüter das eigene Tor sauberhalten. Manchmal aber ergibt sich eine unverhoffte Chance auf der anderen Seite – wie für Linus Ullmark. Er sorgt einen außergewöhnlichen NHL-Moment.

Die Spieler der Boston Bruins nehmen Torhüter-Torschütze Linus Ullmark in ihre Mitte. Bild: AFP

Linus Ullmark hat für einen außergewöhnlichen Moment in der NHL gesorgt. Der Torhüter der Boston Bruins erzielte am Samstag (Ortszeit) im Spiel gegen die Vancouver Canucks ein Tor – als erst 13. Torhüter in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Zuletzt war dies dem Finnen Pekka Rinne im Januar 2020 geglückt.

Ende des Schlussdrittels lagen die Bruins mit 2:1 in Führung, die Canucks nahmen ihren Torhüter aus dem Spiel und einen sechsten Feldspieler auf das Eis. Als Ullmark am eigenen Tor den Puck erhielt, schoss er die Scheibe über das ganze Feld nach vorne und traf 48 Sekunden vor Spielende zum 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)-Endstand ins leere Tor.

Oilers holen ein 0:4 auf

„Drei Gegenspieler sind auf mich zugesprungen, ich habe erst gar nicht mitbekommen, wo der Puck war“, sagte Ullmark zu seinem Tor. „Die Torhüter, die in dieser Liga ein Tor erzielt haben, sind alle großartig. Ich muss das alles erst mal verdauen.“ Die Bruins haben ihre vergangenen sechs Partien gewonnen und bleiben mit 95 Punkten das mit Abstand beste Team der NHL.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl konnte mit seinen Edmonton Oilers eine spektakuläre Aufholjagd unterdessen nicht krönen. Bei den Columbus Blue Jackets, dem Tabellenletzten der Eastern Conference, holten die Oilers innerhalb von nur acht Minuten einen 0:4-Rückstand auf, verloren das Torspektakel am Ende aber doch mit 5:6. Der US-Amerikaner Jack Roslovic machte mit seinen beiden Treffern im letzten Abschnitt die Comeback-Hoffnungen der Oilers zunichte (50., 55.). Für die Blue Jackets war es erst der 15. Sieg im 59. Spiel.

In einem wilden zweiten Drittel erhöhte der Gastgeber erst innerhalb von sechs Minuten von 1:0 auf 4:0, bevor die Oilers durch die Treffer von Warren Foegele (27.), Draisaitl (30.) und zwei9 Treffer seines kongenialen Sturmpartners Connor McDavid (33., 35.) die Partie ausglichen. Das Tor von Zach Hyman kurz vor Schluss kam zu spät (58.).

In der Scorerwertung liegt der abermals überragende McDavid, der neben seinen eigenen Treffern zwei weitere vorbereitete, mit 113 Punkten auf Platz eins vor Draisaitl (88) auf Rang zwei. Für die Oilers ist es im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs ein unerwarteter Rückschlag.

Mehr zum Thema 1/

Eine Niederlage kassierte auch Nationalspieler Moritz Seider. Der Verteidiger unterlag mit den Detroit Red Wings den Tampa Bay Lightning mit 0:3. Besser lief es für Tim Stützle und die Ottawa Senators. Der Stürmer siegte mit den Sens 5:2 bei Rekordchampion Montreal Canadiens. Der gebürtige Viersener blieb ohne Scorerpunkt. Dafür steuerte Nico Sturm bei der 3:4-Niederlage der San Jose Sharks nach Penaltyschießen gegen die Chicago Blackhawks zwei Assists bei.