Multitalent Ester Ledecká : Sie hat ihren eigenen Kopf

Eine gewisse Koketterie gehört bei Ester Ledecká zu ihrer sportlichen Selbstdarstellung: „Ich musste mich erst wieder erinnern, dass ich heute keine Snowboarderin mehr bin“, sagte die multibegabte Tschechin, nachdem sie bei den Olympischen Spielen den Super-G der alpinen Skiläuferinnen absolvierte. Sie wurde Fünfte. Drei Tage zuvor hatte die 26-Jährige Gold im Parallel-Riesenslalom gewonnen. Auf dem Snowboard.

Vier Jahre zuvor bei den Spielen von Pyeongchang war ihr sogar der Doppelsieg gelungen – was als eine der größten Sensationen der Wintersportgeschichte gilt. Denn in einer Zeit, in der selbst beste Skifahrer sich auf einzelne Disziplinen konzentrieren, um sich konkurrenzfähig zu fühlen, kombiniert Ledecká scheinbar nach Belieben sogar zwei Sportarten, wechselt von einem auf zwei Bretter und wieder zurück.

Dass ihre Gold-Fahrt von Pyeongchang kein alpines „One-Hit-Wonder“ einer verirrten Snowboarderin darstellte, hat sie in der Zwischenzeit mehrmals auf Rennskiern bewiesen. Zuletzt wieder eindrucksvoll am Wochenende in Crans-Montana, als sie am Samstag in der Abfahrt zum Sieg raste und am Sonntag noch eine Fahrt auf Rang zwei folgen ließ. Vor dem Saisonfinale Mitte März in Méribel rangiert Ledecká auf Rang vier der Abfahrts-Wertung.

Dass sie nicht mehr im Kampf um die kleine Kristallkugel eingreifen kann, liegt letztlich aber auch an ihrer Vielseitigkeit. Sie hat nicht alle alpinen Abfahrten bestritten, weil sie bisweilen ein parallel stattfindendes Snowboardrennen interessanter fand. Mit dem Board ist sie bei zwanzig Weltcupsiegen und zwei WM-Titeln noch immer deutlich erfolgreicher als auf Skiern, doch „ich fühle mich nur komplett, wenn ich beides mache“, sagt sie selbst über ihre multiple Persönlichkeit.

Das wiederum findet ihr neuer Trainer spannend. Mittlerweile im zweiten Winter wird Ledeckás Skitalent vom Südtiroler Franz Gamper weiter gefördert, nachdem ihr vorheriger Coach Ondrej Bank sich ins Private zurückzog. Gamper genießt in der Alpinszene einen legendären Ruf, betreute schon die Norweger um Aksel Lund Svindal, hatte aber noch keine Athletin wie Ester Ledecká um sich. „Eine interessante Person“, nennt Gamper die einzigartige Sportlerin zurückhaltend.

Deren vielfache Fähigkeiten liegen in den Genen. Schon ihr Großvater war Olympionike und Eishockey-Weltmeister, ihre Mutter Eiskunstläuferin, während ihr Vater ein bekannter Musiker ist und mit seinem Geld das Privatteam der Tochter unterstützt. Dass Ledecká als einzige Tschechin in der Alpin-Szene unterwegs ist, belastet die freiheitsliebende Pragerin dabei gar nicht.

Sie versteht sich als Solistin, die einzufangen auch dem tschechischen Skiverband nie wirklich gelang. In Pyeongchang wollten die Funktionäre die damals 22-Jährige davon abbringen, den Super-G zu bestreiten, um das sicher geglaubte Snowboard-Gold nicht zu gefährden. Am Ende hatten sie beides. Mittlerweile lassen sie ihr ihren Willen.