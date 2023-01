Deutsche Bobfahrerin : Kim Kalicki muss mehr essen

Den „Stachel“ wird sie immer spüren. Da ist sich Kim Kalicki sicher. Bei den Olympischen Spielen in Peking vor einem Jahr war die Bob-Pilotin im Zweier als Vierte am Podest vorbeigeschlittert, obwohl sie als zweimalige Weltmeisterschaftszweite und mit zwei Weltcup-Erfolgen zu den Favoritinnen gezählt hatte. Lange über mögliche Gründe dafür zu referieren, das passt nicht zu der 25 Jahre alten Wiesbadenerin. „Ich bin einfach schlecht gefahren“, stellt sie knapp fest.

Aufstehen, wieder angreifen, immer alles geben und am Ende zusammenzählen, diese Einstellung zeichnet die Hessin aus. Sich verrückt zu machen, sagt Kalicki, „kostet nur Energie“. Diese Haltung legt sie auch in der aktuellen Situation an den Tag: Nach einem starken Saisonauftakt in Übersee, wo sie mit ihren Anschieberinnen Anabel Galander und Leonie Fiebig zweimal siegte und einen dritten Platz belegte, startet die Vorjahresdritte als Führende im Weltcup beim ersten Heimrennen an diesem Wochenende in Winterberg ziemlich angeschlagen.

„Ich lag zwischen den Jahren zu Hause komplett flach“, erzählt Kalicki. Bei „80 Prozent“ ihrer Kräfte sei sie derzeit nur. „Wir werden unser Bestes geben, und dann hoffe ich, dass es mir danach nicht wieder schlechter geht.“

Kalicki hat das Training umgestellt

Ende des Monats steht die WM in St. Moritz an. Bei dem Saisonhöhepunkt will Kalicki an ihre zwei bisherigen Silbermedaillen anknüpfen. Ihr Training hat sie im Sommer umgestellt, zog mit ihrem Freund und Sportkollegen Costa Laurenz nach zwei Jahren in Halle zurück nach Wiesbaden. Die Pläne für die tägliche Schinderei lassen die beiden sich jetzt vom früheren Bobfahrer und Leichtathletiktrainer Thomas Prange in Paderborn schreiben, dem Coach der deutschen Top-Sprinterin Tatjana Pinto.

Der stimme diese sehr individuell auf sie ab, verrät Kalicki. Das Programm am Stützpunkt in Sachsen-Anhalt sei ihr „nicht entgegengekommen“. Obwohl sie athletisch stark sei, habe sie das nicht mehr auf die Bahn bringen können. Jetzt gehören ihre Startzeiten wieder zu den besten im Feld.

Ihrem Verein TuS Eintracht Wiesbaden ist die Olympiakaderathletin treu geblieben, statt mit ihren früheren Klubkollegen und Bob-Landestrainer Tim Restle zur SGE nach Frankfurt zu wechseln. „Ich bin schon so lange in dem Verein“, sagt sie. Als die anderen „quasi über Nacht geflohen sind“, habe sie sich mit dem Vorstand zusammengesetzt und ein Projekt entwickelt, das nicht nur ihr als Vorbild helfen soll.

„Nach der Corona-Pandemie war die Kinder-Leichtathletik im Verein eingeschlafen“, erzählt Kalicki. Sie selbst engagiere sich nun als Nachwuchstrainerin in der Sportart, in der auch für erfolgreiche Bobkarrieren die Grundlagen gelegt werden. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, einen Sponsorenpool zu bilden und die Trainingsbedingungen zu verbessern. Die neue Halle an der Wettinerstraße soll von Mai an zur Verfügung stehen. Ihr Krafttraining absolviert die Kommissarin bei der Polizei, wo sie im Frühjahr drei Monate freiwillig im Streifendienst mitarbeitet. „Das ist manchmal sehr hart“, sagt sie. Aber sie wolle mit Blick auf die Karriere nach dem Sport den Anschluss nicht verlieren.

Noch nicht so erfolgreich wie im Zweierteam ist Kalicki als Solistin unterwegs. Im Monobob, mit dem auch am Samstag im Sauerland die Wettbewerbe der Bobfahrerinnen beginnen, hat sie es im Weltcup noch nie aufs Podest geschafft. „Ich bin noch zu leicht dafür“, sagt die 75 Kilo wiegende Athletin. Zum Gewichtsausgleich muss sie einen Schlitten schieben, der mit 173 Kilogramm schwerer ist als ihr Zweier, der 170,5 wiegt. „Ich muss mehr essen“, sagt Kalicki. Aber sie sei mit 1,75 Metern etwas zu klein für ihre Disziplin. „Und im Winter sind wir so viel unterwegs, da schaffe ich das sowieso nicht.“