Seriensiegerin im Ski-Weltcup : Wie Mikaela Shiffrin die Selbstzweifel abschüttelte

Es ist schwer vorzustellen, dass es etwas gibt, was Mikaela Shiffrin noch nicht erlebt hat in ihrer Ski-Karriere. Oder nicht oft. Dass sie am Semmering innerhalb von 24 Stunden zweimal gewonnen hat, gehört allerdings nicht dazu. Das kennt sie. Als sie im Starthaus des Weltcup-Riesenslaloms stand, hörte sie die Zuschauer im Ziel, die lauten Rufe, die Anfeuerungen, die Fangesänge gut 300 Meter weiter unten.

So etwas kommt im Riesenslalom eher selten vor. Diese Atmosphäre, sagte sie später, habe sie noch zusätzlich motiviert. Als ob es noch eine Unterstützung von außen – in diesem Fall von unten – für die Amerikanerin bedurft hätte: Sie war in den beiden Rennen auf dem eine Autostunde von Wien entfernten Zauberberg zweimal die Beste – und könnte sogar das Triple schaffen. Auch im Slalom an diesem Donnerstag (15.00 Uhr im ZDF und bei Eurosport) gehört sie zu den Favoritinnen.