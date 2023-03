Es ist vollbracht. Der Countdown ist durchgezählt. Die Rekordzahl ist erreicht. Am Samstag hat Mikaela Shiffrin mit dem Slalom in Are ihr 87. Weltcup-Rennen gewonnen und damit Ingemar Stenmark als erfolgreichsten Läufer der alpinen Skigeschichte abgelöst. Endlich, möchte man sagen. Denn die Frage nach dem Rekord verfolgte und irritierte Shiffrin, als hänge der tiefere Sinn ihrer Karriere oder gar ihres Lebens als Sportlerin davon ab. Sie selbst zählt ihre Siege nicht. Und sie lehnt den Vergleich ab. Der Name Stenmark gilt für die junge Amerikanerin, die an diesem Montag ihren 28. Geburtstag feiern wird, als „Synonym für Skirennen“. Er habe den Standard gesetzt. Für alle Zeiten. Nicht sie.

Stenmark wiederum, der am kommenden Samstag 67 Jahre alt wird, bewundert Shiffrin für ihre Art, Ski zu fahren und traut ihr auch 100 Erfolge zu – mindestens. Der elegante Schwede war stilistisch seiner Zeit voraus, sicherte sich seine 86 Siege in der 1970er und 80er Jahren aber ausschließlich in den technischen Disziplinen – 40 im Slalom, 46 im Riesenslalom. Shiffrin dagegen stand auch schon in Abfahrt und Super-G, Kombination und Parallelrennen ganz oben. Davon zeigt sich auch Stenmark sehr beeindruckt, „denn das hätte ich nie gekonnt“. Im Gegensatz zu der Amerikanerin war der Schwede kein kompletter Skifahrer.

Vielseitigkeit spricht für Shiffrin

Das einzige Mal, dass er sich in ein Abfahrtsrennen stürzte, weil er Punkte für die Kombination brauchte, war 1981 in Kitzbühel. Doch auf der Streif machte der große Ästhet keine gute Figur, erreichte mit Ach und Krach und mehr als zehn Sekunden Rückstand das Ziel. Die Fahrt war eine Grenzerfahrung für ihn, währenddessen der legendäre ZDF-Sportreporter Harry Valérien um Stenmarks Gesundheit bangte.

Auch wenn sich Wettbewerber mit einer Distanz von 40 Jahren nicht vergleichen lassen – und Frauen und Männer noch dazu nicht: Die Vielseitigkeit spricht eindeutig für Shiffrin. Sie beherrscht alle Disziplinen, wenn sie nur antritt.

Und auch die Belastung jenseits der Pisten bewegt sich auf einem völlig anderen Level. Der Schweiger aus Tärnaby kam eineinhalb Jahrzehnte damit durch, betont einsilbig und ausschließlich sachbezogen auf Reporterfragen zu reagieren. Ansonsten wurde er in Ruhe gelassen. Dagegen erscheint die Quirlige aus Vail, seit sie mit 17 Jahren erstmals Weltmeisterin war, als öffentliche Person der Zeitgeschichte – und muss sich auch bei diesem schwierigen Slalom auf bisweilen rutschigem Terrain beweisen.

Auch auf diese Technik versteht sie sich, spielt mit und liefert. Als Kind ihrer Zeit bedient Shiffrin Fans und Follower auf diversen Social-Media-Plattformen, lässt die Öffentlichkeit aber auch via klassischer Medien teilhaben. Shiffrin agiert offen – auch, weil sie die Geschichte über ihr Leben, so gut es geht, selbst gestalten und erzählen möchte.

Sie feiert nicht nur ihre Siege öffentlich, sondern stellt sich auch nach Niederlagen, wie bei der Trilogie ihres Ausscheidens bei Olympia. Selbst der tragische Unfalltod ihre Vaters, ihre Liebe zum Skikollegen Aleksander Aamodt Kilde oder selbst Probleme wegen ihres weiblichen Zyklus – Shiffrin wählt die Flucht nach vorne und teilt sich mit. Das Gelingen ihres Lebens entscheidet sich nicht zwischen den Torstangen.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest wurde in dem legendären Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“, der zu Stenmarks Zeiten erschien, mit „42“ beantwortet. Über die Bedeutung dieser vermeintlich magischen Zahl rätselten Generationen von Science-Fiction-Fans. Doch die Antwort war nur ein Scherz, den sich der Autor Douglas Adams einst beim Schreiben leistete. Auch die 87 ist nur eine Zahl. Zumindest bei Mikaela Shiffrin. Die Größe ihrer Leistung hängt nicht von der Menge ihrer Siege ab.