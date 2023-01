„Makkabi Winter Games“ : Ein jüdisches Sportfest im Schnee

„Makkabi-Sport war bislang vor allem Sommersport, orientiert an der großen Makkabiah, die aller vier Jahre in Israel stattfindet“, sagt Alfi Goldenberg. Er ist Vizepräsident bei Makkabi Deutschland, dem hiesigen Verband der weltweiten jüdischen Sportbewegung. Seit Kindertagen ein leidenschaftlicher Skifahrer, hat ihm der Wintersport bislang in den 38 deutschen Makkabiklubs gefehlt. Also ergriff Goldenberg die Initiative und begann 2019, Makkabi-Skifreizeiten zu organisieren.

Was klein anfing, sollte bald groß werden: „Wir haben zuerst Gaudi-Abfahrtsrennen gemacht, zwar mit Zeitmessung, aber nicht wirklich ernst. Aber schon damals dachte ich: Das muss in ein richtiges Turnier münden, und dann auch nicht nur mit Ski Alpin und Snowboard, sondern richtige Spiele mit weiteren Wintersportarten und Delegationen aus aller Welt.“