Deutschlands Eishockey-Star : Der besondere Winter des Leon Draisaitl

An Auszeichnungen, die ihm be­scheinigen, dass er vieles besser kann als der große Teil seiner Kollegen, mangelt es Leon Draisaitl wahrlich nicht. In diesen Tagen kam eine weitere hinzu. Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL, die permanent eine Vielzahl an Daten erhebt, um alle Partien bis in Detail auszuleuchten, verleiht auch wäh­rend der Saison an die herausragenden Cracks Preise für besondere Leistungen, die von den Geehrten gern gesammelt werden – nicht zuletzt, weil sie bei künftigen Vertragsverhandlungen die ei­ge­ne Position verbessern.

So erhielt Draisaitl zuletzt die Ehrung als „Star of the Week“. Ihm waren als Center der Edmonton Oilers fünf Tore und fünf Vorlagen in drei Spielen in Serie gelungen, in denen sein Team aus der kanadischen Provinz Alberta stets als Gewinner vom Eis ging und so seine Spitzenposition in der Pacific Division der National Hockey League (NHL) festigte. Damit nicht genug. Draisaitl führte sein Team beim 5:4 gegen die St. Louis Blues zum elften Saisonsieg, und allein in den vergangenen neun Matches brachte er es auf zwölf Tore und acht Assists.