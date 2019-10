Eishockey : Im Traum-Duo der NHL blüht Draisaitl weiter auf

Leon Draisaitl ist in der vergangenen Nacht eine weitere Gala für die Edmonton Oilers geglückt: Er führt jetzt die Scorerliste der NHL an. Gemeinsam mit Connor McDavid ist er zu einer Attraktion der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL geworden.

Irgendwann kommt bei einem herausragenden Talent die Zeit, in der das neugierige Publikum anfängt, ihn mit den ganz Großen seiner Branche zu vergleichen. Leon Draisaitl muss als Teenager schon immer ein bisschen die Parallelen gesehen haben und hat sich deshalb auf Youtube die unnachahmlichen Tore von Alexander Owetschkin angeschaut. Es gibt wohl kaum eine bessere Inspirationsquelle für einen jungen Eishockeyspieler mit Ambitionen als den russischen Kapitän der Washington Capitals.

Der Mann mit der Rückennummer 8 wirkte schon immer wie die Inkarnation des explosiven Stocktechnikers. Als der Kölner Nationalspieler vor fünf Jahren von den Edmonton Oilers aus dem Pool der besten Nachwuchsspieler gedraftet wurde, wäre es allerdings vermessen gewesen, die beiden in einem Atemzug zu erwähnen. Und selbst noch 2017, als ihm der NHL-Klub einen Vertrag über acht Jahre und ein Gehalt von 8,5 Millionen Dollar pro Jahr vorlegte, kamen solche Gedanken kaum auf. Im Gegenteil. Nicht wenige Experten des nordamerikanischen Profibetriebs befanden: Mit einem solchen Salär sei Draisaitl schlichtweg überbezahlt.

Wettrennen mit Ovetchkin

Seit der vergangenen Saison sind die meisten Skeptiker verstummt, denn der 23-Jährige stand im Frühjahr bei der Endabrechnung mit einer Bilanz von 50 Toren nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter Owetschkin. Draisaitl sagte: „Das Wettrennen mit ihm war wirklich cool.“ Solche Leistungsdaten kommen nicht zufällig zustande. Das zeigte sich in den ersten Spielen der neuen Meisterschaftsrunde, die vor ein paar Wochen begann und nun auch in der vergangenen Nacht: Der deutsche Eishockey-Star steuerte drei Tage nach seinem 24. Geburtstag zwei Tore und einen Assist zum 4:1 seiner Edmonton Oilers bei den Columbus Blue Jackets bei.

„Das war ein wichtiger Sieg für uns. Es ist immer besser, einen guten Start zu haben und mit der Führung im Rücken zu spielen“, sagte Draisaitl mit Blick auf das 2:0 nach dem ersten Drittel: „Wir lagen in der Saison schon oft hinten. Es ist mit der Zeit ziemlich anstrengend, immer einem Rückstand hinterherzulaufen.“ Draisaitl verdiente sich nach der Partie ein Extra-Lob von seinem Coach Dave Tippett - allerdings nicht für seine Offensivleistung. „Dass wir 1:47 Minuten in Unterzahl mit drei gegen fünf ohne Gegentor überstanden haben, war extrem wichtig“, sagte Tippett: „Draisaitl hat dabei einen großartigen Job gemacht.“

Nach vierzehn Spielen stehen die Edmonton Oilers, die in der Vergangenheit nur selten die Play-offs erreichen konnten, als bislang erfolgreichstes Team der Western Conference an der Spitze der Pacific Division. Draisaitls Beitrag: zwölf Tore,13 Assisits. Platz eins der Scorerliste selbst vor Owetschkin. Der fährt bei aller unübersehbarer Einsatzbereitschaft im fortgeschrittenen Alter möglichst auf Sparflamme übers Eis, um dann im richtigen Augenblick vom sogenannten „Ovi-Punkt“ aus, einem Bereich nahe des linken Bullykreises, die Scheibe zu verwerten.

Draisaitl „liebt es, durch die Neutrale Zone zu fegen“. Und er hat ein Gefühl dafür, lange Pässe zu nutzen. Der Hauptunterschied: Der Russe macht viel aus ziemlich wenig. Der Deutsche hingegen vergibt so einige seiner Gelegenheiten. So oder so gilt Connor McDavid als kongenialer Sturmpartner von Draisaitl. Die „New York Post“ erklärte die beiden zum Hauptfaktor dafür, dass die Oilers „schockierenderweise“ zu einem Team geworden sind, das man „unbedingt anschauen“ müsse. Die zwei seien „ein derart elektrisierendes Duo, wie es das in den letzten Jahren in der NHL nicht mehr gegeben hat“.

Trainer Dave Tippett weiß den Beitrag von Draisaitl zu schätzen. „Er will gewinnen und ist dazu bereit, die vielen Dinge zu tun, die man braucht, damit das klappt. Also nicht nur Tore zu schießen und den Lorbeer dafür einsammeln.“ Das Problem: Draisaitl und McDavid tragen die Hauptlast bei den Oilers, weil der Rest des Kaders in den anderen Sturmreihen so gut wie nichts Zählbares zustande bringt.

Die Gehaltsgrenze, die die National Hockey League ihren Klubs auferlegt, begrenzt den Spielraum, wenn man so wie die Oilers ein Viertel des Budgets für nur zwei Profis wie Draisaitl und McDavid (12,5 Millionen Dollar pro Jahr) ausgibt. So bleibt nicht mehr viel übrig, um höher dotierte Kräfte zu verpflichten. Draisaitl konzentriert sich in jedem Fall ganz auf sich: „Ich denke, dass ich in vielen Sachen noch Luft nach oben habe.“