Russlands Ikone Owetschkin : Der Star im „Team Putin“

Vielleicht ist es schon am Dienstagabend so weit, vielleicht auch erst ein paar Tage später, aber dass es bald passiert, steht für die Eishockey-Welt außer Frage. Ein Tor fehlt Alexander Owetschkin noch, um an Jaromir Jagr auf Platz drei der ewigen Torjägerliste der nordamerikanischen Eliteliga NHL vorbeizuziehen. Aktuell steht der russische Starstürmer der Washington Capitals bei 766 Treffern, und dabei soll es nicht bleiben, selbst die Bestmarke von Wayne Gretzky (894) scheint erreichbar. Owetschkin ist zwar schon 36 Jahre alt, aber er trifft und trifft, und sein Vertrag läuft bis 2026.

Normalerweise stünden jetzt also hektische Tage an. Tage voller Glückwünsche und Lobeshymnen, Interviews und Analysen, Videoclips und Grafiken für die sozialen Medien. So wie immer, wenn in der NHL Historisches passiert. Nur sind die Zeiten eben nicht normal, Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, und seitdem steht auch Owetschkin in der Kritik, gilt Russlands größter Sportstar doch als Putin-Fan. Schon vor Jahren rühmte er sich, die Privatnummer des Präsidenten zu haben, als er 2016 heiratete, schickte der Eishockeyfan Putin ein Geschenk, bis heute ist ein Foto der beiden Owetschkins Profilbild bei Instagram.