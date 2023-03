Fliegen kann sie auch. Nach ihrem Sieg im Sprint von Oslo sprang Denise Herrmann-Wick vom Podest in die Arme ihrer Trainer und Betreuer. Sie warfen die Biathletin in die Luft, und Denise Herrmann-Wick machte dabei erst ein Gesicht, als fragte sie sich: Ob das wohl gut geht? Doch als die sechs Männer sie sicher auffingen und abermals vor dem blauen Himmel am Holmenkollen hochleben ließen, da lachte sie und streckte die Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger nach oben, als wolle sie sagen: Die Nummer eins bin ich!

Julia Basic Sportredakteurin.

Das Ergebnis des Massenstarts am Sonntag, ihrem letzten Rennen, in dem sie Platz sechs hinter der Siegerin Hanna Öberg belegte, wurde nach dem Erfolg vom Vortag fast zur Nebensache. Mit dem Triumph im vorletzten Rennen ihrer Karriere, bei dem sie am Samstag fehlerfrei geschossen hatte und am schnellsten gelaufen war (21:06.5 Minuten), gewann die 34-Jährige auch die „kleine Kristallkugel“, die Weltcup-Wertung im Sprint. Den Gesamtweltcup gewann die Französin Julia Simon. „Ich habe als Sprinterin im Langlauf begonnen und höre als Sprinterin auf, das macht mich wirklich stolz. Das war heute die Krönung von allem“, sagte Denise Herrmann-Wick.