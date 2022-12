Jahrhunderttalent : Wie Connor Bedard die Eishockey-Welt verzaubert

Wenn am zweiten Weihnachtstag die U-20-WM in Kanada beginnt, soll der 17 Jahre alte Connor Bedard die Eishockey-Welt begeistern. Sein Können hat er sich von einem anderen Superstar abgeschaut.

Den Höhepunkt hatte sich Connor Bedard für das letzte Drittel aufgehoben. Am Dienstag war das, im Testspiel gegen die Schweiz. Kanadas U-20-Auswahl führte 5:0, da lief Bedard auf der rechten Seite am Tor vorbei. Und als alle dachten, er würde einmal herumlaufen und an der anderen Seite wieder nach vorne kommen, spielte er den Puck einfach ohne hinzusehen hinter dem Rücken zu Mitspieler Shane Wright, der nur noch einschießen musste. Was folgte, war das Übliche: jubelnde Fans, staunende Reporter, Begeisterung in den sozialen Medien.

So soll es weitergehen, wenn am zweiten Weihnachtstag die U-20-WM in Kanada beginnt. Dann soll dieser 17 Jahre alte Connor Bedard die Eishockey-Welt verzaubern. Und er soll den Fans im Mutterland der Sportart den Spaß am Treffen der besten Juniorenspieler zurückgeben. Der war zuletzt verloren gegangen: Im Vorjahr wurde die WM wegen Corona-Ausbrüchen abgebrochen, das im August nachgeholte Turnier wurde vom Bekanntwerden des Missbrauchsskandals bei einem Verbandsevent im Jahr 2018 überschattet. Politik und Justiz schalteten sich ein, die Tribünen blieben leer, der Vorstand von Hockey Canada trat zurück. Zwar laufen die Ermittlungen noch, aber die kanadischen Fans scheinen bereit zu sein, sich wieder an der WM erfreuen zu können. Ein Grund: Bedard – das weltweit größte Eishockey-Talent seit Jahren.