Seine ersten Spiele 2006 in Turin gingen gleich mal daneben. „Ich hatte nicht erwartet, so nervös zu sein.“ Vier Jahre später, bei den Spielen in Vancouver (Kanada), war er auf das Spektakel vorbereitet. Er verengte den Blick nicht stur auf seine Rennen, sondern zog Energie aus dem olymplischen Grundgedanken, dem Zusammentreffen von Sportlern aus aller Welt. „Ich wollte diesen olympischen Geist erleben, offen sein für diese Erfahrung, an die ich mich mein Leben lang erinnern würde - und das unabhängig davon, ob ich Gold gewinnen würde oder nicht.“ Tatsächlich gewann er Gold, im Super-G. Und dazu Silber in der Abfahrt und Bronze im Riesenslalom.

2014 in Sotschi machte Svindal eine der psychologisch schwierigsten Situationen seiner Karriere durch. Er reiste als Favorit an, die Erwartungen waren hoch - und die Ergebnisse ernüchternd. Mit jedem Tag wurde das Gefühl schlechter. „Du bist fokussiert, konzentriert, versuchst positiv zu bleiben, aber nichts hat funktioniert“, sagt er. „Es war eine harte Erfahrung.“ So blieb ihm nur noch eine Chance auf das erste olympische Abfahrts-Gold für Norwegen: 2018 in Pyeongchang (Südkorea).