Ob bei Olympischen Winterspielen oder Weltmeisterschaften – in der Nordischen Kombination hat Eric Frenzel oft Gold gewonnen. Nun ist nach 17 Weltcup-Jahren Schluss. Seinen Abschied verkündet er in der F.A.Z.

Einfach mal morgens aufwachen und nicht an die nächste Trainingseinheit denken. Stattdessen die Kinder fragen: Was wollen wir heute machen? Keinen Plan haben und genau das zu genießen, so in etwa stellt sich Eric Frenzel den ersten Tag nach seinem letzten Tag als aktiver Nordischer Kombinierer vor. Der erfolgreichste Athlet bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften beendet seine sportliche Karriere. Nach den beiden noch ausstehenden Weltcups in Oslo und Lahti soll Ende März Schluss sein. „Es ist jetzt ein schöner Moment, um abzutreten“, sagt Eric Frenzel der F.A.Z.

Vor eineinhalb Wochen gewann er in Planica seine 18. WM-Medaille – so viele hat bisher kein anderer gewonnen. Silber mit der Staffel. Als deutscher Startläufer war er 23 Sekunden nach den führenden Norwegern in die Loipe gegangen und holte den Rückstand komplett auf. „Diese Medaille“, sagt der 34-Jährige, „war mein letztes sportliches Ziel. In Planica hat sich für mich der Kreis geschlossen.“ 2007 – es war das Jahr, in dem er erstmals im Weltcup startete – gewann er dort in Slowenien seine erste internationale Medaille: Gold bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Nun also auch seine letzte. „Es hat zum Schluss alles noch mal gepasst“, sagt Eric Frenzel. „Jetzt ist es gut. Ich brauche nicht noch mehr Bestätigung.“

In Peking wie in einem schlechten Film

Nach drei Olympiasiegen, sieben WM-Goldmedaillen, fünf Weltcup-Gesamtsiegen nacheinander und 54 Triumphen bei Weltcup-Rennen endet die außergewöhnliche Karriere des Sachsen. Für ihn war es eine Zeit voller Erfolge und schöner Erlebnisse, aber auch eine Zeit des ständigen Hinterfragens, mit Leistungsdruck und großen Erwartungen. Nie verpasste er eine Großveranstaltung aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen. Immer brachte er mindestens eine Medaille mit nach Hause. Der Sport sei für ihn stets etwas Faires gewesen, sagt Frenzel: „Alles, was man investiert, bekommt man durch den Erfolg zurück.“

Es gab auch Rückschläge. Als emotionalen Tiefpunkt beschreibt Frenzel die Zeit, die er bei den Olympischen Spielen von Peking 2022 wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne verbringen musste. Wie in einem schlechten Film habe er sich gefühlt. Nach zwölf Tagen kam er „frei“. Pünktlich zum Teamwettbewerb, in dem er zum Silbergewinn beitrug – seiner siebten Olympia-Medaille. Die Zeit, die er eingesperrt im Hotelzimmer verbringen musste, hatte er schnell abgehakt.

„Er hat keine Energie damit verschwendet, sich mit Dingen zu be­schäftigen, die mal nicht so gut gelaufen sind“, sagt Frank Erlbeck. Der 62-Jährige ist Trainer am Bundesstützpunkt für Nordische Kombination in Oberwiesenthal, nicht weit von Frenzels Heimatort Geyer entfernt. Er kennt Frenzel schon seit dem Jahr 2000, als dieser im Alter von zwölf Jahren an die Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal kam. Erlbeck erinnert sich an einen „schmächtigen, stets höflichen Buben“, der seine körperlichen Nachteile durch einen un­bändigen Willen, großen Trainingsfleiß und den Ehrgeiz, immer der Beste sein zu wollen, wettgemacht habe.

„Manchmal mussten wir ihn stoppen“, sagt Erlbeck rückblickend auf eine Situation am Ende eines verregneten Spätsommertages, als er Frenzel nach einer intensiven Trainingswoche in den Feierabend schickte. „Da sagte Eric: Aber es stehen doch noch 30 Kilometer Skirollern auf dem Plan. Da habe ich zu ihm gesagt: Es reicht jetzt, Eric. Clever trainieren heißt auch regenerieren.“

„In schwierigen Zeiten an meiner Seite“

Die beste Form der Regeneration war und ist für Eric Frenzel, der heute in der Oberpfalz lebt, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Seine wintersportbegeisterten Eltern brachten ihn einst zur „NoKo“. Sein Vater begleitete ihn als Übungsleiter in seinen ersten Jahren im Verein. Den Schritt, auf das Sportinternat zu gehen, empfand er als etwas Großes und Wichtiges. Seine Heimtrainer Jens Einsiedel und Frank Erlbeck beschreibt Frenzel als sehr prägende Vertrauenspersonen, die ihn über die Jahre geformt und unterstützt hätten: „Sie haben den Sportler aus mir gemacht, der ich bin. Auch in schwierigen Zeiten waren sie immer an meiner Seite.“