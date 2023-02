Für manche Menschen, die noch nie Ski gefahren sind, ist die Situation klar: der alpine Wintersport hat in Zeiten des Klimawandels seine Daseinsberechtigung verspielt. Enormer Energieverbrauch für den Betrieb der Liftanlagen, Wasserverschwendung bei der Präparierung der Pisten, massiver CO2-Ausstoß durch den Anreiseverkehr. Wenn es eine Sportart gibt, die ein Nachhaltigkeitsproblem hat, dann ja wohl der alpine Skisport.

All jene, die es lieben, auf Brettern durch Berglandschaften zu schwingen und Schnee stauben zu lassen, selbst wenn der nur aus Kanonen gekommen ist, erinnern an das Naturerlebnis, den Erholungsfaktor und nicht zuletzt die wirtschaftliche Kraft des Skisports, auch wenn sie vor der Problematik angesichts weißer Bänder in grünen Landschaften nicht die Augen verschließen können. Eng wird es für jene, die mit dem Skirennsport ihr Geld verdienen und merken, wie ihnen unter den Füßen wegschmilzt, wofür sie sich zu leben entschieden haben.

Der Österreicher Julian Schütter hat im alpinen Ski-Rennsport bislang kaum nachhaltig Spuren hinterlassen. Elf Weltcup-Starts stehen in seiner Vita, mit einem 18. Rang als Karrierehöhepunkt. Sein jüngstes Abfahrtsrennen endete mit einem Kreuzbandriss bei einem Sturz auf der Streif in Kitzbühel. Während der Ski-WM in Courchevel und Meribel in diesen Tagen sorgte der 24-Jährige dennoch für Furore – aber nicht bei, sondern nach der Abfahrt. Schütter überreichte einen Offenen Brief, in dem er den Ski-Weltverband (FIS) mit seinem Präsidenten Johan Eliasch zu deutlich mehr Ehrgeiz bei den Bemühungen um den Schutz des Klimas aufforderte. 140 Athleten aus allen Sparten des Skisports unterschrieben seine Forderung, darunter Stars der Szene wie Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde.

Was Schütter fordert, erscheint nicht besonders revolutionär, sondern so logisch, dass man sich wundert, dass es nicht längst umgesetzt worden ist: eine Verlagerung der Saison in den Kernwinter, keine Prestigerennen Ende Oktober mehr, einen stringenten Wettkampfplan, der die Rennorte sinnvoll aufeinander folgen lässt und nicht mehrmals Interkontinentalflüge nötig macht. Langfristig soll die FIS eine Null-Emission-Strategie für ihre Veranstaltungen festlegen.

Schütters Brandbrief bringt auf den Punkt, was FIS-Funktionäre offenbar ignorieren: dass die öffentliche Meinung längst negativ ist, wenn es um den Rennbetrieb geht; dass die Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt den Beruf der Athleten beeinträchtigen. Dass gerade die Wintersportler deshalb im Kampf für den Umweltschutz vorangehen müssen. Nicht zuletzt aus eigenem Interesse.