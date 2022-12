„Skaten für alle“ : Kanada lässt gleichgeschlechtliche Paare im Eistanz zu

Aktualisiert am

Der kanadische Eislaufverband Skate Canada lässt bei nationalen Wettbewerben im Paarlauf und im Eistanz mit Beginn des neuen Jahres auch gleichgeschlechtliche Paare starten. Dies teilte der Verband auf seiner Homepage mit.

Skate Canada freue sich, seine Initiative „Skaten für alle“ mit der aktualisierten Definition von „Team“ für Paar- und Eistanzteams voranzutreiben. Die Ausschreibung werde in „ein Team besteht aus zwei Läufern“ geändert. Die vorherige Definition von „Team“ war eine Frau und ein Mann. Diese Definition habe allerdings der Vision von „Skaten für alle“ widersprochen und sei nicht im Einklang mit dem Engagement des Verbandes für Nichtdiskriminierung – einschließlich Nichtdiskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität.

„Bei dieser Änderung geht es darum, Hindernisse für die Teilnahme am Skaten zu beseitigen, und wir glauben, dass sie einen erheblichen Einfluss darauf haben wird, sicherzustellen, dass alle Geschlechtsidentitäten gleichermaßen und ohne Vorurteile anerkannt und akzeptiert werden“, sagte Karen Butcher, Präsidentin von Skate Canada. Der Verband wolle den Fortschritt des Skatens in Kanada fortsetzen, indem es Regel- und Richtlinienänderungen vornehme, „die es jedem ermöglichen, die Freude am Skaten zu erleben.“

Offen blieb zunächst, wie eventuelle körperliche Unterschiede ausgeglichen werden sollen. Klar ist ebenfalls noch nicht, ob es gemeinsame oder getrennte Wertungen geben wird.

Der zweimalige Eistanz-Olympiasieger Scott Moir begrüßt die Entwicklung: „Für die Eistanz- und Paarwelt war es notwendig, ihre Definition von Team von einem Mann und einer Frau auf nur zwei Personen zu ändern, die zusammen laufen, wie auch immer sie sich identifizieren.“

Moir hatte mit seiner Partnerin Tessa Virtue 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang jeweils die Goldmedaille gewonnen und dabei Maßstäbe gesetzt. Nun ist er als Verbandstrainer tätig. „Viele Kollegen und ich haben auf diese Änderung gedrängt und freuen uns, dass Skate Canada Maßnahmen ergriffen hat, um das Skaten zugänglicher zu machen“, sagte der 35-Jährige laut Verbandsmitteilung. „Unser Handwerk ist eine Mischung aus Athletik und Kunst, und deshalb haben wir eine einzigartige Gelegenheit für gleiche Wettbewerbsbedingungen wie in keiner anderen Sportart, unabhängig davon, wie sich Einzelpersonen identifizieren.“

Die Veränderung werde den Sport in vielerlei Hinsicht voranbringen, da neue und interessante Arbeiten von Athleten entstehen, die nun gemeinsam auftreten könnten. Bislang erforderten Paar- und Eistanzteams eine Anmeldung von einer Frau und einem Mann. Die aktualisierte Version wird von „Skater A“ und „Skater B“ sprechen.

Die Definition eines Teams als zwei Skater gilt zunächst nur für nationale Veranstaltungen von Skate Canada. Alle Veranstaltungen der International Skating Union (ISU) unterliegen den ISU-Regeln.