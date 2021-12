Quereinsteiger Felix Rijhnen : Völlig unerwartet zu Olympia

Selten hat sein Vorname so gut gepasst wie dieser Tage. Felix – aus dem Lateinischen lässt sich dies mit „glücklich“ und auch „erfolgreich“ übersetzen. Kurzum: Felix Rijhnen kann sein Glück kaum fassen über seine Erfolge. Der Darmstädter hat sich „on ice“ seinen größten Wunsch erfüllt, der viele Jahre komplett realitätsfern und seit einigen Monaten schwerlich erreichbar schien: Rijhnen hat sich im Eisschnelllauf für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert.

Frisch wieder daheim aus Kanada sagt er: „Ich bin megahappy. Ich kann es kaum fassen.“ In Calgary erlebte er am vergangenen Wochenende die stärksten Momente seiner (kurzen) Karriere auf dem Eis. Auf seiner Paradestrecke 5000 Meter drückte er zunächst seine Bestzeit auf 6:12:01 Minuten – die siebtschnellste des Tages und die drittschnellste Zeit, die je ein deutscher Athlet über diese Distanz erreicht hat.

Als Speedskater Weltklasse

Rijhnen war also in bester Verfassung für das Massenstartrennen tags darauf, seine letzte Gelegenheit im letzten vorolympischen Weltcup, das Peking-Ticket zu lösen. Ein Wochenende zuvor beim Weltcup in Salt Lake City hatte er ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit über 5000 Meter aufgestellt, war dann aber im Massenstartrennen im Halbfinale ausgeschieden. Auch wegen technischer Schwierigkeiten auf dem enorm schnellen Eis in der Höhe im amerikanischen Bundesstaat Utah. Denn Rijhnen hat im Vergleich zur Weltelite vergleichsweise kaum Lebenskilometer auf dem Eis gesammelt.

Als Speedskater, der mit Rollen unter den Füßen seit Jahren beständig zur Weltklasse gehört, ist er ein Quereinsteiger im Eisschnelllauf – mitunter technische Mängel inklusive. In Calgary hatte Rijhnen dann aber seinen großen Auftritt im Massenstartrennen. Der Südhesse setzte alles auf eine Karte und attackierte gemeinsam mit dem Holländer Albertus Hoolwerf früh und konsequent, setzte sich vom Feld ab. Die Top-8-Platzierung, die er benötigte für die Olympia-Qualifikation, ließ sich über die Punkte bei den Zwischensprints oder in der Endplatzierung erreichen.

Rijhnen tat gut daran, die Flucht nach vorne anzutreten. Der Holländer überließ dem Deutschen die meisten Punkte, dafür leistete Rijhnen die meiste Führungsarbeit. Eine stille Übereinkunft zum beidseitigen Glück. Denn Hoolwerf gewann gegen einen zunehmend entkräfteten Darmstädter das Rennen.

Aber Rijhnen rettete auf der Zielgeraden gegenüber dem heranjagenden Feld mit einem Bruchteil einer Sekunde Vorsprung den dritten Platz – ein Meilenstein für ihn und die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG). Denn seit fünf Jahren hat kein deutscher Athlet mehr auf dem Podium einer Weltcup-Veranstaltung gestanden. „Ich habe viel riskiert und alles gegeben. Es ist echt krass, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist“, sagt Rijhnen.

Somit ist er neben dem deutschen Vorläufer Patrick Beckert der einzige deutsche Mann, der die nationale und internationale Olympianorm erfüllt. Der einstige Speedskating-Weltmeister wird nach seinem eindrucksvollen Überholmanöver gegenüber der deutschen Eis-Konkurrenz in Peking über 5000 Meter und im Massenstart sicher an den Start gehen können. „Ein Kampf gegen die Uhr und ein Kampf Mann gegen Mann. Das ist sehr reizvoll“, sagt Rijhnen.

An eine Pause ist bis Peking nicht zu denken. An einen Ausdauertrainingsblock im heimischen Darmstadt auf Skates und auf dem Rad schließt sich in diesem Jahr noch Eiszeit in Erfurt an. Im neuen Jahr wird Rijhnen dann auch in Inzell trainieren und an den Europameisterschaften in Heerenveen teilnehmen.