In Abwesenheit Russlands sind die japanischen Athleten bei der Heim-Weltmeisterschaft die Favoriten. Sie unterscheiden sich vor allem in einem Punkt von denen der einstigen Eiskunstlauf-Vormacht.

Will ihren nächsten Titel: Kaori Sakamoto Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Big in Japan? Das reicht längst nicht mehr. Big in the world – das trifft’s schon besser. In Zeiten, da die Eiskunstlauf-Vormacht Russland angesichts des global geächteten Angriffskriegs gegen die Ukraine jenseits der Heimat keine Bühne mehr geboten bekommt, um ihre kalte Pracht zelebrieren zu können, ist Japan zur Nummer eins in dieser faszinierenden olympischen Wintersportart aufgestiegen.

Da trifft es sich, dass die in zwei Tagen beginnende Weltmeisterschaft wie 2014 und 2019 an Saitama, die Millionenvorstadt der Kapitale Tokio, vergeben worden ist. Sie könnte ein umjubeltes Sportfest für das Gastgeberland werden, das auf drei Titel hoffen darf: in den Einzelkonkurrenzen der Damen und Herren wie auch im Paarlauf – und dazu eine ganz besondere Geschichte in der Sparte Eistanz erzählen kann.