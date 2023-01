Eiskunstlauf-EM ohne Russen : Sternchens Stunde

„Alles ist möglich“ für Nicole Schott bei der Eiskunstlauf-EM in Espoo. Bild: picture alliance/dpa

Neun von zwölf: Das war die Erfolgsformel der russischen Eiskunstlauf-Übermacht bei der vergangenen Europameisterschaft in Tallinn. Die Stars aus Moskau und Sankt Petersburg siegten in sämtlichen Disziplinen und belegten dazu auch noch Platz zwei und drei in der Damenkonkurrenz wie beim Paarlauf-Wettbewerb. Nur Daniel Grassl, der EM-Zweite aus Italien, Deniss Vasiljevs aus Lettland, Dritter der Herren-Konkurrenz, sowie das italienische Eistanzpaar Guignard/Fabbri, belohnt mit einer Bronzemedaille, trauten sich auf das von Russland großmächtig besetzte Siegerpodest.

Und nun? Sind alle Stars aus Moskau und Sankt Petersburg weg. Gesperrt für Europa- und Weltmeisterschaften von der Internationalen Eislauf-Union (ISU) ob des vom russischen Präsidenten Putin am 24. Februar 2022 erklärten russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der nach der verbrämten Moskauer Lesart noch immer „militärische Spezialoperation“ heißt.