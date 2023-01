Kuriosum bei Eiskunstlauf-EM : Der surreal anmutende Auftritt eines Tanzpaares

Aljona Savchenko, in Espoo als Trainerin zweier entwicklungsbedürftiger Paare aus Schweden und den Niederlanden gefragt, genoss das Drum und Dran einer Eiskunstlauf-Europameisterschaft ohne die sonst oft übermächtigen Russen. Deren siegesgewöhnten und siegesgewissen Stars mussten, weil von der Internationalen Eislauf-Union (ISU) ob des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesperrt, diesmal von zu Hause aus zusehen, wie die anderen in der Nachbarstadt von Helsinki um die Medaillen kämpften.

„Es ist eine schöne Atmosphäre, ich finde die Stimmung hier freundlicher als in den letzten Jahren, mir fehlt hier nichts“, beschrieb die aus der Ukraine stammende, in Deutschland zum Paarlauf-Superstar aufgestiegene und nun in Heerenveen als Bondscoach tätige Savchenko den Klimawandel beim Championat in Finnland. In Espoo diktierte keine Übermacht wie zuletzt Russland den Lauf der Dinge, und dazu überwölbte bei aller Konkurrenz ein Geist der Gemeinsamkeit das Championat.

Eine Medaille für Deutschland

Am Ende gewannen zwar Mitfavoriten wie das italienische Paar Conti/Macii und das italienische Eistanzpaar Guignard/Fabbri, der französische Saisonaufsteiger Adam Siao Him Fa und die 2021 vom russischen zum georgischen Verband gewechselte Anastasia Gubanowa die Titel. Doch sie verbanden damit anders als die besten russischen Läufer, mehr noch deren Verband, keinen Führungsanspruch für die nächsten Jahre.

Auch zuletzt gebeutelte Verbände wie die Deutsche Eislauf-Union durften sich zur Abwechslung mal wieder freuen, dass den Jahren der Dürre nach dem Rücktritt der umjubelten Olympiasieger Savchenko/Massot und den vielen Welt- und Europameisterschaften, die die Kombination Savchenko/Szolkowy gewonnen hat, mal wieder eine Medaille für Deutschland übrig war: die bronzene im Paarlauf, erobert von der couragierten Kombination Hocke/Kunkel.

Damit wurden die leisen Enttäuschungen über die im grauen Mittelfeld oder gar im Hinterland der Konkurrenz gelandeten deutschen Meister Nicole Schott (Neunte) und Nikita Starostin (Fünfzehnte) abgefedert. Einen ordentlichen EM-Einstand gab dafür das Oberstdorfer Eistanzpaar van Rensburg/Steffan, das mit Rang neun das erhoffte Top-Ten-Resultat erreichte.

Der Sport schrieb nur die eine Seite dieser ebenso merkwürdigen wie denkwürdigen Meisterschaft in europäischen Kriegszeiten. Die andere hatte viel mit dem russischen Überfall auf den Nachbarn zu tun und zeigte zudem, dass die verbannten Russen in Espoo gleichzeitig weg und präsent waren. So starteten 24 Russinnen und Russen in Espoo für andere Nationen, dazu standen ein paar russische Toptrainer an der Bande, um Läufern aus anderen Verbänden wie dem deshalb daheim auch angefeindeten Italiener Daniel Grassl zur Seite zu stehen.

Unter den gebürtigen Russen, die unter anderen Flaggen in Espoo ihr Glück versuchten, waren auch mehr als eine Handvoll junge Männer, die sich durch die Flucht aus ihrem Heimatland der drohenden Einberufung zum Militär und damit womöglich an die Kriegsfront entzogen haben. Dazu kamen in Russland geborene Läuferinnen und Läufer, die nur den B- oder C-Kadern Russlands angehörten und anderswo erste Wahl sind – wie zum Beispiel der aus Russland nach Dortmund gekommene Starostin.

Sie aus Russland, er aus der Ukraine

Das Publikum freute sich in den Tagen von Espoo auch über surreal anmutende Auftritte wie den eines ungarischen Tanzpaars, das russisch-ukrainische Harmonie verbreitete: die aus Ekaterinburg in Russland stammende Maria Ignatowa und ihr aus Odessa stammender Partner Daniyil Leonidovics Szemko. Überhaupt: Das Team Ungarn bildeten bis auf eine Ausnahme nur adaptierte Eiskunstläufer aus Russland und der Ukraine.

Eine weitere besondere Geschichte in besonders schweren Zeiten könnten auch Valtter Virtanen, ein finnischer Notarzt, der mit 35 Jahren der älteste Athlet dieser EM war, und der 18 Jahre alte Ukrainer Kyrylo Marsak erzählen. Virtanen und seine aus Deutschland stammende Frau Alisa Meyer-Virtanen haben den jungen Ukrainer, der sein Land fürs Erste verlassen hat, bei sich zu Hause aufgenommen. Sportlich gesehen war Virtanen in Espoo als Vierzehnter um sieben Plätze besser als der siebzehn Jahre jüngere Marsak. Der aber wurde genauso laut bejubelt – wie jeder aus der ukrainischen Mannschaft, der die Herzen der Zuschauer zuflogen. So gesehen stand diese EM auch im Zeichen der weltweit hochgehaltenen blau-gelben ukrainischen Flagge.