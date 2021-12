Wirbel im Eiskunstlauf : Zu viel Feuer und Eis

An einem Tag im September fuhr Alexander König, damals noch Bundestrainer der Paarlauf-Sparte in der Deutschen Eislauf-Union (DEU), nach München, um sich am Sitz des Verbandes mit dem DEU-Präsidenten Dieter Hillebrand „über die Situation des Paarlaufs“ auszutauschen. Bei der Gelegenheit, dachte König, würde er endlich auch einmal den für die Sportler dieses Verbandes so gut wie unsichtbaren Präsidenten seiner Föderation kennenlernen. Und so kam es auch, wenn auch ganz anders, als König vermutet hatte.

Der 55 Jahre alte Berliner, der im Februar 2018 Aljona Savchenko und Bruno Massot zum Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang geführt hatte und ein Jahr darauf nach viel Hin und Her und verbandsinternen Bedenken zum Bundestrainer befördert worden war, wurde bei der Münchner Begegnung der eher unheimlichen Art Knall auf Fall gefeuert.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Hillebrand, ein kühler bayerischer Jurist, soll dem Gemütsmenschen König laut dessen Darstellung ziemlich unvermittelt gesagt haben, dass für einen Bundestrainer in dieser Disziplin kein Bedarf mehr sei, da das zurzeit beste deutsche Paar Hase/Seegert mit seinem neuen Trainer Dimitri Sawin vermehrt in Russland trainiere und die zweitbeste Kombination Hocke/Kunkel beim deutschen Eislauftrainer Rico Rex in guten Händen sei.

Aus der nationalen Meisterklasse sei nur noch der gebürtige Belgier Ruben Blommaert übrig, der sich mit seiner noch nicht startberechtigten Partnerin Alisa Efimowa, bis April 2022 noch von ihrem früheren, russischen Verband gesperrt, auf den Beginn einer gemeinsamen Laufbahn vorbereitet. „Unter den Umständen“, erinnert sich König an die einseitige Unterhaltung, „sei ein Bundestrainergehalt nicht gerechtfertigt.“

König in München überrumpelt

Was die Künstlernatur König im Nachhinein vor allem geärgert hat, war seine eigene Reaktion auf die persönliche Schreckensnachricht. „Leider Gottes habe ich sehr emotional reagiert“, sagt der Bundestrainer a.D., „denn ich habe dann sofort entschieden, dass ich so nicht arbeiten kann, wenn kein Vertrauen geschenkt wird. Deswegen war ich sogleich damit einverstanden, den einen Monat später in Kraft tretenden Auflösungsvertrag zu unterzeichnen, ohne die Konsequenzen für mich zu erahnen.“ So sei nach dem seinerseits von Wut und Enttäuschung überlagerten Dialog ohne Annäherung ein Ergebnis herausgekommen, „das im Prinzip zum größtmöglichen Vorteil für die DEU und zum größten Nachteil für mich“ ausgefallen sei.

Statt die arbeitsrechtliche Lage von einem Anwalt seines Vertrauens erst einmal prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine lohnende Abfindung einzufordern, hatte sich König in München überrumpeln lassen, ohne dabei hinreichend deutlich gemacht zu haben, was die primäre Aufgabe eines Bundestrainers in seinen Augen gewesen sei. Auch die fachliche Begleitung der beiden Spitzenpaare, aber genauso die inhaltliche Stärkung der deutschen Kunstlauf-Paradedisziplin, die Förderung des Nachwuchses wie die attraktive Ausgestaltung des DEU-Paarlaufzentrums Berlin.