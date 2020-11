Freund der Russen in rauher See

Lukaschenkas Rolle im Eishockey : Freund der Russen in rauher See

Eigentlich hatte sich René Fasel das ganz anders vorgestellt. Nach einem Vierteljahrhundert als Präsident des Internationalen Eishockey-Verbandes IIHF wollte er dieses Jahr abtreten, die WM im Mai in seiner Schweizer Heimat sollte der würdige Abschluss sein. Die Hallen wurden renoviert oder gleich neu gebaut, Hunderttausende Tickets verkauft. Danach könne er einen „kerngesunden Verband übergeben“, sagte er der Schweizer Nachrichtenagentur SDA. Aber dann kam das Virus, das Welteishockey stand still. Und Fasel verwarf den Plan: „Ein Kapitän darf sein Schiff in dieser Situation nicht verlassen.“

Ebenjener Kapitän spricht nächsten Mittwoch zu seiner Crew. Dann kommt das IIHF-Exekutivkomitee zusammen, um über die kommenden Weltmeisterschaften zu debattieren. Vor allem über die der Männer, die ab Mai 2021 in Lettland und Belarus stattfinden soll. Und da liegt das Problem. Seit Staatschef Aleksandr Lukaschenka nach seiner umstrittenen Wiederwahl Demonstranten von der Straße prügeln und verhaften lässt, regt sich Widerstand: Menschenrechtler fordern eine Verlegung, belarussische Sportler haben sich in einem offenen Brief von Lukaschenka abgewandt, und die lettische Regierung will die WM nicht mehr mit Belarus austragen. Am Mittwoch teilte die belarussische Opposition mit, Andrej Krautschanka, Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Peking 2008 im Zehnkampf, sei nach seiner Festnahme bei Protesten gegen Machthaber Aleksandr Lukaschenka am Wochenende in einem nichtöffentlichen Verfahren und ohne anwaltliche Vertretung verurteilt worden. Gleiches gelte für den Kickboxer Iwan Ganin, teilte Franak Viačorka, Berater der Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja, die sich als rechtmäßige Siegerin der Präsidentschaftswahl im August sieht, auf Twitter mit. Am Wochenende hatte Lukaschenka abermals Hunderte Demonstrierende verhaften lassen.