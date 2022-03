Eishockeyverband greift durch : Russlands Isolation auf dem Eis

Der Ausschluss von Russland und Belarus aus dem internationalen Eishockey-Betrieb war noch nicht mal offiziell, da sprang René Fasel den alten Freunden direkt zur Seite: „Das ist ein trauriger Moment in der Geschichte der IIHF“, sagte der ehemalige Präsident des Eishockey-Weltverbands dem russischen Sportportal championat.com: „Auch in einer so angespannten Situation wie heute muss der Sport die Botschaft des Friedens und der Völkerverständigung transportieren.“

Frieden und Völkerverständigung – darunter macht es Fasel selten. 27 Jahre lang saß der selbst ernannte „Freund der Russen“ auf dem Eishockeythron, sah sich als „Brückenbauer“ zwischen den Welten. Was vor allem bedeutete: Keine Kritik an Autokraten wie Wladimir Putin oder Alexandr Lukaschenko, stattdessen gab es innige Umarmungen für die alten Weggefährten und Beschwichtigungen nach außen. Sei es das russische Staatsdoping oder die gewaltsame Niederschlagung der weißrussischen Opposition – Fasel lächelte alles weg. Und wenn Putin und Lukaschenko für Benefizspiele selbst auf dem Eis standen, war der ehemalige Schiedsrichter selbstredend an der Pfeife.

Seit September ist er bei der IIHF aber nur noch Ehrenpräsident, seitdem führt der Frankokanadier Luc Tardif die Geschäfte in Zürich. Und der klang am Montagabend nach der Sitzung des IIHF-Councils ganz anders als sein Vorgänger: „Wir waren unglaublich schockiert, als wir die Bilder aus der Ukraine gesehen haben.“ Die Folge: Ausschluss für Russland und Belarus von allen internationalen Turnieren. Das gilt auch für die Männer-WM im Mai in Finnland, zudem entzog die IIHF den Russen die Ausrichtung der prestigeträchtigen U-20-WM über den Jahreswechsel.

Konstant der Weltspitze zugehörig

Viel Spielraum blieb der IIHF nicht, andere Sportarten waren längst vorangegangen, auch diverse Eishockey-Verbände hatten Sanktionen gefordert, unter anderem der Deutsche Eishockey-Bund: „Solange dieser unfassbare Krieg nicht aufhört, kann auch der Sport nicht einfach weitermachen“, sagte Präsident Franz Reindl. Und doch ist das ein harter Schlag für die Russen, gilt Eishockey doch als Putins Lieblingssport und politischer Spielball.

Es gibt auch keinen anderen großen Mannschaftssport, in dem Russen so konstant zur Weltspitze gehören, in dem sie so viel Einfluss haben als Strippenzieher und Geldgeber. Das ist selbst in Kriegszeiten noch so: Die IIHF verlor kein Wort über die Männer-WM 2023 in St. Petersburg. Auch die Forderung einiger Landesverbände, Funktionäre aus Russland und Belarus zu sperren, kam nicht durch. Was den russischen Verband nicht daran hinderte, sich in einer Stellungnahme zu empören, der Ausschluss sei „diskriminierend und widerspricht dem Geist des Sports“.

Teams ziehen sich zurück

Bereits am Wochenende hatte es schlechte Nachrichten gegeben, Jokerit Helsinki und Dinamo Riga zogen sich nach Protesten von Fans und Sponsoren aus der Saison der Kontinental Hockey League zurück. Seit 2008 gibt es die KHL, und sie ist mehr als eine Eishockeyliga, sie ist ein innen- wie geopolitisches Projekt. Einerseits sollte die KHL die heimischen Stars, die nach dem Ende der So­wjetunion in den Westen gegangen waren, zurückholen.

Andererseits sollte sie eine gesamteuropäische Liga in Konkurrenz zur nordamerikanischen NHL werden. Unter russischer Führung versteht sich. Dafür wurden Hallen gebaut, NHL-Stars verpflichtet, Talente in der Heimat behalten und Teams im westlichen Ausland installiert – oft mit russischem Geld durch Staatsunternehmen oder Oligarchen. Das klappte in Prag, Bratislava, Helsinki oder Riga, doch in Schweden, der Schweiz oder Deutschland scheiterte es stets am Geld oder am Widerstand nationaler Verbände. Vielmehr brachten die russischen Expansionspläne die westeuropäischen Klubs enger zusammen, sie gründeten eine Vereinigung und belebten die Champions League neu – in beidem sind die Russen außen vor.

Von deren Plänen für die KHL ist nicht viel übrig: Die Stars sind wieder weg, ebenso die Teams aus Prag und Bratislava, nun ziehen sich auch Helsinki und Riga zurück. Gilt das dauerhaft, ist die KHL – abgesehen von dem Team in Peking, das China bei Olympia vertrat – nur noch eine Art alte Sowjetliga. Vom Anspruch, die NHL als weltweite Nummer eins abzulösen, ist sie meilenweit entfernt. Selbst die nächste russische Generation ist längst nach Nordamerika gegangen. Und auch von dort gibt es Misstöne.

Am Montag verkündete die NHL, ihre Geschäftsverbindungen nach Russland auszusetzen, auch die Pläne, irgendwann Spiele dort zu veranstalten, seien vom Tisch. Russlands Eishockey ist isoliert wie nie. Zumindest vorerst. René Fasel und seine alten Freunde werden versuchen, das wieder zu ändern.