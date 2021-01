Spitzenspiele für die NHL : „Die Deutschen kommen“

Noch nie hat die Ankunft eines deutschen Eishockeyspielers für so viel Wirbel in der nordamerikanischen Eliteliga NHL gesorgt wie die von Tim Stützle. Der beste Angreifer der U-20-WM steht für einen erstaunlichen Trend.

Die Social-Media-Abteilung der Ottawa Senators hat derzeit alle Hände voll zu tun. Jetzt, wo das Training begonnen hat, schickt sie jeden Tag Dutzende Nachrichten an die Eishockey-Fans in aller Welt. Und nicht wenige drehen sich um Tim Stützle. Am Sonntag war der erste Arbeitstag des 18-Jährigen in Kanadas Hauptstadt nahezu vollständig zu verfolgen. Stützle am Empfang der Arena, Stützle betritt das Eis, Stützle konzentriert beim Training, Stützles Schlittschuhe mit der Deutschland-Fahne in Nahaufnahme, Stützle hinterher vor der Presse – alles in Videos und Fotos zu sehen.

Noch nie hat die Ankunft eines deutschen Eishockeyspielers für so viel Wirbel in der nordamerikanischen Eliteliga NHL gesorgt. Allerdings ist Tim Stützle auch kein gewöhnlicher Spieler, Ottawa wählte den Viersener im Oktober bei der Ziehung der besten Nachwuchsspieler an Position drei, bei der U-20-WM um den Jahreswechsel wurde er zum besten Stürmer gekürt.