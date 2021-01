Rassismus-Vorfall im Eishockey : „Oh, shit! Das war komplett daneben“

Aktualisiert am

Eishockey-Nationalspieler Daniel Pietta beleidigte seinen Gegenspieler in einem Testspiel rassistisch und wurde dafür bestraft. Nun erzählt er, wie sehr ihm die Folgen der „Affen-Geste“ zu schaffen machten.

Nationalspieler Daniel Pietta hat die Affäre um seine rassistische „Affen-Geste“ in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schwer zu schaffen gemacht. „Ich hatte Bauchschmerzen, hatte zwar Hunger, aber habe nichts runterbekommen“, sagte der Profi vom ERC Ingolstadt der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagsausgabe) und beschrieb damit seinen Gemütszustand nach dem folgenschweren Vorfall.

Pietta war Anfang Dezember wegen seiner Aktion in einem Testspiel gegen die Straubing Tigers für neun Spiele gesperrt worden, von der DEL und vom Klub erhielt er zudem Geldstrafen. Der Stürmer hatte seinen schwarzen Gegenspieler Sena Acolatse beleidigt. „Ich habe mich danach auch dafür entschuldigt. Ich bin kein Mensch, der in diese Richtung denkt. Als ich nach der Szene in die Kabine fuhr, dachte ich mir: ‚Oh, shit! Das war komplett daneben‘“, sagte Pietta: „Die ersten Tage nach der Aktion wusste ich nicht, wie es weitergeht.“

„Was passiert ist, hat leider jeder sehen können. Ich weiß, dass es mit Sicherheit nicht richtig war. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich das liebend gerne tun“, sagte er vor seinem geplanten Debüt für den ERC am Dienstagabend gegen die Schwenninger Wild Wings. Pietta hatte für die Vorfälle im Rahmen eines Testspiels öffentlich um Entschuldigung gebeten.

Von nun an soll für den 34-Jährigen wieder ganz der Sport im Vordergrund stehen. „Ich will nicht auf Mitleid machen. Ich habe meine Strafe dafür bekommen. Ich habe sie abgesessen, habe meine Geldstrafe abbezahlt, aber alles akzeptiert. Ich will nach vorne schauen.“