Sportdoku über Jake Burton : „Vater des Snowboards“ im Rausch des Adrenalins

Die Erfolgsgeschichte des Snowboardens lässt sich nicht ohne die Lebensgeschichte des Sportpioniers Jake Burton Carpenter, kurz Jake Burton, wie er oft genannt wurde, erzählen. Ihm widmet sich Regisseur Fernando Villena in seinem Dokumentarfilm „Dear Rider“, der von diesem Montag an bei verschiedenen Streaminganbietern und TV-Sendern abrufbar ist. Dabei beginnt er mit dem vermeintlichen Ende: dem Tod des Protagonisten.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Anmutig gleiten die Snowboarder über den Rand einer riesigen Halfpipe – und weit darüber hinaus. Aufgewirbelte Eiskristalle folgen ihnen in die Höhe. In waghalsigen Posen erstarren die Athleten für einen kurzen Moment in der Luft, trotzen scheinbar auf ihren Brettern den Gesetzen der Schwerkraft. Unter ihnen jubeln Menschen frenetisch ihren schwebenden Helden zu. Nervenkitzel, Freiheit und Lebensfreude treffen aufeinander. Es ist 2020, bei den Burton US Open, dem ältesten aller Snowboard-Events, messen sich die besten Schneeakrobaten der Welt. In diesem Jahr zollen sie alle Jake Burton Respekt, dessen Name die prestigereiche Veranstaltung ziert und dessen Tod nur wenige Monate zuvor den Sport erschüttert hat. Was aber ist das Vermächtnis des Mannes, der als „Vater des Snowboards“ bezeichnet wird?

Das will auch Villena ergründen und geht den Ursprüngen Burtons und somit denen des Snowboardens als Sport und kulturelles Phänomen nach. Keine einfache Aufgabe für den Filmemacher, der, wie er sagt, Burton nur kurz persönlich kennenlernen konnte. Stattdessen greift Villena auf eine Fülle aufgezeichneter Interviews, privater Aufnahmen sowie Aussagen von Freunden, Familienmitgliedern und Athleten zurück – darunter auch Ikonen der Szene wie Shaun White und Kelly Clark.

Vom Träumer zum Unternehmer

In „Dear Rider“, so begann Burton jedes Jahr den Brief an seine Kunden im firmeneigenen Katalog, wird ein facettenreiches Bild des verstorbenen Miterfinders des Snowboards gezeichnet. Diesen stellt Villena den Zuschauern als passionierten Tüftler mit einer Vision vor. In einer der Archivaufnahmen erinnert sich Burton an seine Jugend zurück, wie er seit einem Skiurlaub mit der Familie immer wieder von dem Wunsch getrieben wurde, die schneebedeckten Abfahrten „hinabzusurfen“.

Die Idee war zu dem Zeitpunkt nicht neu. Seit Mitte der Sechzigerjahre existierte bereits der sogenannte „Snurfer“ – ein kurzer Monoski, lediglich mit einer Schnur vorne versehen für einen besseren Halt. Mit dem Einsatz von Bindungen erzielte Burton nicht nur mehr Stabilität beim Fahren, sondern ebnete auch den Weg des Snowboards zu einer renntauglichen Alternative zu Skiern. Aus dem „Träumer“ Burton wurde mit der Zeit ein Unternehmer, der 1977 die gleichnamige Sportmarke in seiner Garage gründete. Doch der durchschlagende Erfolg ließ auf sich warten.