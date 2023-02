Aktualisiert am

Starke Auftritte in der DEL : Düsseldorfer Eishockey wie in besten Zeiten

Die Düsseldorfer EG erfindet sich neu, übertrifft alle Erwartungen – und lässt ihre Fans von der ersten Meisterschaft seit 1996 träumen. Was steckt hinter dem Erfolg des Teams?

In der Fankurve der Düsseldorfer EG haben sie zuletzt ein paar Klassiker ausgepackt. Ihre Mannschaft hatte gerade das 6:2 gegen Nürnberg erzielt, da schallte „Im Tor da steht ein armer Mann“ auf die Melodie von „Sankt Martin war ein guter Mann“ durch die Halle. Gefolgt von einer La Ola und einem lauten „deutscher Meister wird nur die DEG“. Das war natürlich augenzwinkernd gemeint, dass Düsseldorfs Eishockeyprofis Ende April mit einem Pokal auf dem Rathausbalkon stehen, kann sich noch niemand vorstellen. Aber die Begeisterung, die ist echt. Denn die DEG ist gerade das heißeste Team der Deutschen Eishockey Liga (DEL), hat sich kurz vor Ende der Hauptrunde auf Rang vier vorgearbeitet.

Das ist umso erstaunlicher, da sie in der Etat-Tabelle deutlich weiter unten steht. Die Zeiten als steinreicher Dauermeister sind lange vorbei. 27 Jahre ist die achte und bislang letzte Meisterschaft her. Seitdem stand die DEG mehrmals vor dem finanziellen Aus. Zwar gab es immer wieder Phasen des Aufbruchs, 2015 ging es mal ins Halbfinale. Aber das war querfinanziert von Gönnern im Hintergrund. Und wenn die nichts mehr gaben, brauchte es schnell einen neuen.

„Mein Traumjob“

Der aktuelle Aufschwung ist ein anderer, weil sich der Klub trotz all der Krisen nun aus dem trägt, was er einnimmt. Bereits 2021 sagte Geschäftsführer Harald Wirtz: „Wir haben die Verschuldung und die Abhängigkeit von den Gesellschaftern gestoppt und gehen erstmals mit einem ausgeglichenen Haushalt in die Saison.“ Allerdings zulasten des Spieleretats. Starke Spieler gingen, plötzlich galt der Altmeister als Abstiegskandidat. Doch es kam anders, das junge Team – gecoacht vom neuen Bundestrainer Harold Kreis – stürmte ins Viertelfinale. Und dieses Jahr unter Nachfolger Roger Hansson scheint sogar mehr möglich.

Den größten Anteil daran schreiben sie dem Manager zu. Niki Mondt, gebürtiger Düsseldorfer und früherer Profi mit mehr als 1000 DEL-Spielen. Dieser Tage hat die DEG seinen Vertrag gleich bis ins Jahr 2027 verlängert, bevor die Konkurrenz auf dumme Gedanken kommt. Aber Mondt ist ohnehin dort, wo er sein möchte. „Mein Traumjob“, sagt der 44-Jährige, der auf junge Spieler setzt und ihnen Verantwortung gibt.

Sechs Siege in Serie

Tobias Eder und Alexander Ehl wurden so Nationalspieler. Mittlerweile kommen Talente gezielt zur DEG, auch wenn sie woanders mehr verdienen könnten. Angeleitet werden sie von erfahrenen DEL-Größen wie Alexander Barta oder Philip Gogulla, hinzu kommen Mondts Glücksgriffe bei ausländischen Spielern wie Kyle Cumiskey und Brendan O’Donnell.

Dass ausgerechnet die beiden sich früh in der Saison verletzten und bis heute fehlen, macht den Lauf umso erstaunlicher. Aber nach einem Tief im Herbst greift das System des Schweden Roger Hansson immer mehr: Puckkontrolle, spielerische Lösungen, Tempo, dafür weniger Härte. Das sieht anders aus als bei vielen Teams in der nordamerikanisch geprägten DEL. Aber es funktioniert. Zuletzt gab es sechs Siege in Serie.

Nun spielen die Düsseldorfer ihre Gegner nie an die Wand, gewinnen meist mit einem Tor. Aber sie haben halt Henrik Haukeland. Der norwegische Nationaltorhüter war Mondts Königstransfer vor der Saison. Und er übertrifft die Erwartungen, kaschiert regelmäßig die Schwächen der Vorderleute. Zwölfmal wehrte er mehr als 95 Prozent der Schüsse ab, 28 Mal kassierte er maximal zwei Tore, was die Siegchancen statistisch gesehen dramatisch steigert. „Haukeland ist der Hauptgrund“, sagt Mondt, wenn man ihn fragt, warum die DEG auf Rang vier steht.

Trotzdem bleibt der Manager skeptisch, sein Team habe „Luft nach oben“. Wie weit es gehen kann? Darüber will er nicht spekulieren. Einen Hinweis könnten die nächsten Tage geben. Diesen Mittwoch (19.30 Uhr bei MagentaSport) geht es zum Tabellensechsten nach Wolfsburg, am Freitag zum Ligadritten nach Ingolstadt. Am Sonntag hat die DEG spielfrei. Aber feiern können die Fans trotzdem. Dann ist Karneval.