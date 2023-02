Äußerlich betrachtet haben der Fußballspieler Erling Haaland und der Biathlet Johannes Thingnes Bø wenig gemein. Der eine ist ein Muskelpaket mit langer blonder Mähne, die er meistens zu einem Zopf gebunden hat. Der andere ist von schmaler Statur, mit raspelkurzen, eher rötlich-blonden Haaren. Doch es gibt mehrere Dinge, die die beiden Männer verbinden: Beide sind Norweger, sie gehören derzeit zu den besten Sportlern ihrer Disziplinen, und es gibt viele Menschen, die sagen über sie: „Das ist kein Mensch, sondern ein Außerirdischer.“

Ob der Fußballprofi die Erfolge des Biathleten verfolgt, ist nicht überliefert. Dass der Biathlet Fußballfan ist, aber schon. Als Bø am Sonntag das Verfolgungsrennen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof mit großem Vorsprung gewann, stoppte er kurz vor der Ziellinie und imitierte die Jubelpose seines Landsmanns, indem er sich den Fans auf der Tribüne zuwandte, das linke Knie in den Schnee drückte und mit dem rechten Zeigefinger in die Menge zielte.