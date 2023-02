Nur ein wenig Gelb und Blau der ukrainischen Flagge durchdrang die rot-weiß-blau Dominanz der Norweger. Was war wohl die größere Überraschung im Sprint der Männer bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof? Dass die Norweger die Plätze eins bis vier, sechs und 22 belegten? Oder dass es der Ukrainer Dmytro Pidruchnyi nach einer Knieoperation im Dezember schaffte, sich dazwischen auf Platz fünf einzureihen?

Schon der Wettkamptag begann für den neuen Sprint-Weltmeister Johannes Thingnes Bö mit einer Überraschung: „Als wir zum Stadion gefahren sind, konnten wir es gar nicht sehen. Wir haben gehofft, dass wir überhaupt starten können und das Rennen nicht verschoben wird.“ Die Sonne hatte sich am Samstag vorerst aus Oberhof verabschiedet und es war das typische Rennsteig-Wetter eingekehrt: Nebel und Wind. Den Triumphzug der norwegischen Biathleten konnte aber auch das nicht stoppen.

Björndalens Rekord rückt näher

Der viermalige Olympiasieger von Peking Johannes Thingnes Bö knüpfte mit seinem Erfolg an seine starken Leistungen der bisherigen Saison an, in der er schon elf von 14 Einzelrennen für sich entschieden hat. Die Erwartungen an den 29-Jährigen waren deshalb hoch und sind es weiter. Zwar hatte er noch vor dem Start gesagt, dass er keinen Druck verspüre, doch er war sich auch bewusst, „dass es bei den Ergebnissen in dieser Saison seltsam wäre, ohne Medaille nach Hause zu fahren.“

Das musste er schon nach der Mixed-Staffel am Mittwoch nicht mehr befürchten, die er zusammen mit Laegreid, Marte Olsbu Röiseland und Ingrid Landmark Tandrevold gewann. Gold im Sprint über zehn Kilometer ist nun schon sein zweiter Titel bei diesen Weltmeisterschaften im Thüringer Wald. Mit einem Schießfehler fuhr er nach 23,21.7 Minuten über die Ziellinie. Es ist sein insgesamt 14. WM-Titel, damit kommt er seinem Landsmann Ole Einar Björndalen, der während seiner Karriere 20 WM-Goldmedaillen sammelte, immer näher.

Bös Bruder Tarjei, der Silber gewann, schoss im Oberhofer Sprint zwar fehlerfrei, hatte am Ende dennoch einen Rückstand von 14,8 Sekunden, mit dem er am Sonntag in das Verfolgungsrennen startet (15.30 Uhr im ZDF und bei Eurosport). Das Podium wurde nach dem Sprintrennen nicht nur zum „Bödium“, sondern zu einem Sinnbild der Stärke des norwegischen Teams. Auch Sturla Holm Laegreid leistete sich als Dritter nur einen Schießfehler und hat nun in der Verfolgung einen Rückstand von 39,9 Sekunden auf Bö. Johannes Dale, der ebenfalls einmal nicht traf, folgt mit 43,6 Sekunden.

Dass Johannes Thingnes Bö nicht komplett unfehlbar ist, bewies er nicht nur mit seinem Schießfehler im Liegen, sondern auch bei der Siegerehrung, bei der ihm vor lauter Jubel die Ski aus der Hand fielen. Doch er nahm es mit einem Lachen. Die Anspannung des Rennens war von ihm abgefallen. Er musste als erster starten und hinterher entsprechend lange zittern, ob nicht doch noch einer schneller sein würde als er. „Ich habe den Druck beim zweiten Schießen gespürt, weil ich wusste, dass ich nach meinem Fehler 15 Sekunden Rückstand auf Sturla hatte. Es war kein Nebel da beim Stehend-Schießen, aber die letzten beiden Treffer waren wirklich knapp. Da hatte ich Glück“, gab Bö zu.

Pidruchnyi sorgt für „perfekte Geschichte“

Als er sich nach dem Zieleinlauf warm eingepackt hatte und noch ein paar entspannte Runden im Warm-Up-Bereich drehte, versucht er, das Rennen seines Bruders zu verfolgen. „Aber die Videoleinwand lag komplett im Nebel, ich konnte nichts sehen“, sagte Bö. „Ich wusste nur, entweder schlägt er mich, oder ich schlage ihn.“

Für den 34-jährigen Tarjei, der mit Bronze im Sprint von Peking seine erste Einzelmedaille gewonnen hatte, war der Gewinn der Silbermedaille in Oberhof ein besonderer Erfolg. Nicht nur, weil er ihn mit seinem Bruder erleben könne, wie er sagte. Sondern weil er eine schwierige Saison hinter sich habe und erst jetzt in Oberhof wieder in Top-Form sei. „Es war heute eines meiner besten Rennen. Das Podium mit meinen Bruder zu teilen, mit weiteren Norwegern auf drei, vier und sechs und einem Ukrainer auf Platz fünf, das ist die perfekte Geschichte, um der Welt zu zeigen, dass wir zusammenhalten.“

Als bester Deutscher reihte sich Johannes Kühn mit einem Schießfehler auf Platz acht ein. Obwohl es sein bisher bestes Saisonergebnis war, haderte er mit dem letzten Schuss: „Wenn ich den einen noch getroffen hätte oder fünf Sekunden schneller gewesen wäre, hätte noch es zu den Top-Sechs gereicht. Schade, dass es nicht geklappt hat.“ Doch nach einigen „versemmelten“ Sprintrennen und trotz der widrigen Bedingungen sei er mit seiner Leistung sehr zufrieden, sagte der 31 Jahre alte Bayer. In die Verfolgung startet er nun mit 1,04 Minuten Rückstand auf Bö.

Mit zwei fehlerfreien Schießeinlagen belegte Justus Strelow in seinem ersten WM-Rennen als zweitbester Deutscher Rang zwölf. Der 26-Jährige lebt und trainiert in Oberhof, kennt die Bedingungen am Rennsteig also in- und auswendig. Am Schießstand hatte er deshalb keine Probleme, lediglich auf der Laufstrecke verlor er Zeit auf die Führenden. „Am Schießstand konnte ich heute alles umsetzen, was ich mir vorgenommen habe“, berichtete er nach dem Rennen. „Auf der Strecke habe ich alles gegeben, aber da war heute leider einfach nicht mehr drin.“

Die weiteren Deutschen Roman Rees (Platz 19) und David Zobel (35.) verzeichneten jeweils zwei Schießfehler, Benedikt Doll (55.) schoss gar fünfmal daneben.