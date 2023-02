Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof ihre zweite Medaille gewonnen. Zwei Tage nach ihrem Sieg im Sprint holte die 34-jährige Sächsin am Sonntag im Verfolgungsrennen Silber.

Herrmann-Wick leistete sich in Thüringen vier Schießfehler und musste sich mit 27,0 Sekunden Rückstand nur Julia Simon aus Frankreich (1 Fehler) geschlagen geben. Bronze ging an die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (3).

Herrmann-Wick hatte bis zum letzten Schießen die Chance auf ihren zweiten WM-Titel am Rennsteig, leistete sich dann aber gleich zwei Strafrunden.

Medaillen in Sprint und Verfolgung bei der gleichen WM hatte aus deutscher Sicht zuletzt Laura Dahlmeier 2019 in Östersund gewonnen. Bei den gleichen Titelkämpfen gewann Herrmann-Wick bereits den Titel in der Verfolgung, insgesamt hat die ehemalige Langläuferin nun acht WM-Medaillen gewonnen. Für die deutsche Mannschaft war es in Oberhof die zweite Medaille im vierten Wettbewerb.