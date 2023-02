Am Birxsteig stehen die Menschen dicht gedrängt. Sie feuern Biathletinnen und Biathleten auf dem Weg nach oben an. Der Anstieg ist die steilste Stelle der Langlaufstrecke in der Oberhofer Biathlon-Arena. Die Fans kommen Stunden vor Beginn der Rennen, um sich die besten Plätze zu sichern. Ausgestattet sind sie mit dicken Schuhen, Hosen und Jacken, Mützen, Handschuhen, Thermoskannen und Flaggen.

In Oberhof finden an diesem Wochenende mit den Staffelrennen der Männer und Frauen sowie den Massenstarts die finalen Wettkämpfe der Weltmeisterschaften im Biathlon statt. Rund 47.000 Menschen werden Samstag und Sonntag erwartet. In der Arena laufen und schießen die Athleten um Medaillen, im Hüttendorf fließt der Glühwein, die Ballermann-Hits laufen in Dauerschleife.