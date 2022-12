Biathlon-Trainer : Die weite Reise des Uros Velepec

Biathlon kann eine ziemlich einsame Sportart sein, wenn man so gut ist wie Johannes Thingnes Bö. Der Norweger, viermaliger Olympiasieger von Peking, ist auch in dieser Saison der herausragende Athlet. Am zweiten Weltcup-Wochenende in Hochfilzen gewann der 29-Jährige den Sprint am Freitag und das Verfolgungsrennen am Sonntag. Einsam zog er seine Runden, weil er nicht nur auf der Strecke allen davonlief, sondern auch die Scheiben am Schießstand so schnell traf wie kein anderer.

Biathlon ist aber auch eine Teamsportart, wenn die Staffelrennen anstehen. Zwar sind die Norweger auch dabei aktuell nicht zu schlagen. Das deutsche Quartett erkämpfte sich in Hochfilzen aber nach einer beeindruckenden Aufholjagd den dritten Platz. Dabei hatte es nach den ersten beiden Startern nicht danach ausgesehen: Startläufer Justus Strelow trat sich selbst auf den Skistock, Johannes Kühn musste einmal in die Strafrunde.

„Dafür sind Freunde da“

Auf Rang sieben liegend übergab er an Roman Rees, der schnell lief, fehlerfrei schoss und drei Plätze gut machte. Schlussläufer Benedikt Doll, der später aufgrund des Rennverlaufs von einem „emotionalen Erfolg“ sprach, benötigte zwar einen Nachlader, um alle Scheiben zu treffen, führte sein Team aber noch aufs Podium.

„Dafür sind Freunde da. Sie können es wieder gutmachen, wenn etwas mal nicht so funktioniert“, habe er nach dem Rennen zu Johannes Kühn gesagt, erzählte Ko-Trainer Uros Velepec. Der Slowene gehört seit April zum Trainerteam der deutschen Biathleten. Er weiß genau, was Freundschaft und Hilfsbereitschaft bedeuten. Bis zu diesem Frühjahr war der 55-Jährige Nationaltrainer des ukrainischen Frauenteams.

Im Februar betreute er seine Athletinnen noch bei den Olympischen Spielen. Dann begann der Krieg. „Da ging es nicht mehr viel um Biathlon, sondern um humanitäre Hilfe“, erinnert sich Velepec. Neben der Sorge um seine Athletinnen habe er 60 ukrainische Kinder in einem Hotel in Slowenien untergebracht und sie dort versorgt.

Das passt zu seiner freundlichen Art, von der manche seiner Athleten berichten. Bei den Wettkämpfen hat er meist ein Lächeln im Gesicht, es sei denn, er steht an der Strecke, brüllt den vorbeieilenden Läufern die Abstände zu den Führenden hinterher und feuert sie an – auf Englisch, das ist die neue Amtssprache im Team. „Das ist super, weil man sich auf das Wesentliche reduzieren muss“, erklärte Johannes Kühn nach der Saisonvorbereitung. Den neuen Trainer hält er für einen „netten Kerl“, der sehr umgänglich sei.

Sieger des „Ultraman“

„Das ist wichtig. Man kann den besten Trainer haben, aber wenn man sich auf die Nerven geht, dann leidet die Leistung darunter“, sagte der 31-Jährige. Velepec gebe ihm das Gefühl, helfen zu wollen, wenn etwas nicht funktioniere. Für den Slowenen ist das unabdingbar: „Wenn du 200 Tage im Jahr zusammen unterwegs bist, ist es wichtig, dass man sich gut versteht.“

Zweimal hat Velepec selbst an Olympischen Spielen teilgenommen. 1992 in Albertville und 1994 in Lillehammer. Als Trainer betreute er später nicht nur die Ukrainerinnen, sondern zuvor auch die Nationalmannschaften seines Heimatlandes. Bevor sich Velepec wieder ganz dem Biathlon widmete, tobte er sich als Einzelsportler aus. Zweimal gewann er den „Ultraman“ auf Hawaii, einen Extrem-Triathlon über zehn Kilometer Schwimmen, 421 Kilometer Radfahren und 84 Kilometer laufen. Sein Erfolgsrezept klingt einfach: „Du musst daran glauben.“

Das erwartet er jetzt auch von den deutschen Biathleten. Zusammen mit Bundestrainer Mark Kirchner betreut Velepec die deutschen Männer. Seine Arbeit sei grundsätzlich dieselbe geblieben, berichtete er nach den ersten Monaten in der neuen Rolle. „Du musst Trainingsprogramme erstellen, sie beobachten und auswerten. So war es in Slowenien und in der Ukraine.“

Einen Unterschied gebe es aber: In Deutschland könne er sich auf das Training fokussieren und weniger um organisatorische Dinge. „In Slowenien haben wir bei Null angefangen und uns Schritt für Schritt zu Medaillen gekämpft“, sagt Velepec. „In der Ukraine habe ich mit dem System gekämpft. Das System war nicht gut.“ In Deutschland habe er sich einfach dem bestehenden System angeschlossen und angefangen zu arbeiten.

Die Ziele der deutschen Mannschaft sind in diesem Jahr auf die Weltmeisterschaft in Oberhof ausgerichtet (8. bis 19. Februar). Velepec will, dass seine Athleten mit den dominierenden Norwegern, Franzosen und Schweden mithalten können. „Wir glauben an das Team“, sagt er. Und: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Nachdem die früheren Erfolgsathleten Arnd Peiffer, Simon Schempp und Erik Lesser ihre Karrieren beendet haben, müsse die nachfolgende Generation akzeptieren, dass sie jetzt an der Reihe sei. „Sie können sich nicht verstecken und müssen Verantwortung übernehmen.“

Der Saison-Auftakt in Finnland vor eineinhalb Wochen verlief für die Männer mit sechs Top-Ten-Platzierungen und Platz zwei in der Staffel äußerst erfolgreich. In Hochfilzen knüpfte in den Einzelrennen nur der 25-jährige Justus Strelow mit Platz neun im Sprint daran an. Es war sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis. In der Verfolgung zum Abschluss waren die Deutschen weit abgeschlagen. Athleten und Offizielle berichteten an diesem Wochenende aber immer wieder von der guten Stimmung im Team. Dank dieser könne man sich gegenseitig auffangen. Auch dafür sind eben Freunde da.