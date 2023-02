Es war eine Nacht mit ungewissem Ausgang für die Verantwortlichen, Athletinnen, Athleten und Fans der Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Freitag eine Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde herausgegeben – ausgerechnet für den Tag, an dem die beiden Staffelrennen, zwei Höhepunkte dieser WM, stattfinden sollten.

Julia Basic Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Doch nach einer Sitzung des Biathlon-Weltverbands und des WM-Organisationskomitees stand am Samstagvormittag fest: Es kann gestartet werden. Schon früh am Morgen hatten sich viele Menschen auf den Weg nach Oberhof gemacht. 23.500 Menschen waren nach offiziellen Angaben in die Arena am Rennsteig gekommen. Der Weg und das Ausharren in Wind und Regen haben sich für sie gelohnt: Die deutsche Frauenstaffel gewann die Silbermedaille hinter Italien und vor Schweden.

Dem Druck standgehalten

Es ist die dritte Medaille für das deutsche Frauenteam in Oberhof. In der ersten WM-Woche hatte Denise Herrmann-Wick bereits Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen. Die 34-Jährige hätte als Schlussläuferin sogar noch den Sieg klarmachen können, doch beim letzten Schießen im Stehen traf sie nur vier von fünf Scheiben und musste einmal nachladen. Neben ihr gelang Lisa Vittozzi ein blitzsauberer Stehendanschlag und so lief die Italienerin unbedrängt über die Ziellinie in die Arme ihrer drei Teamkolleginnen, die den Triumph mit insgesamt nur zwei Schießfehlern vorbereitet hatten.

Knapp 25 Sekunden später erreichte Denise Herrmann-Wick das Ziel. Erleichtert, dass sie dem Druck standgehalten und die gute Vorarbeit ihrer Mitstreiterinnen in eine Medaille umwandeln konnte. Startläuferin Vanessa Voigt gelangen als einzige im Team zwei fehlerfreie Schießen. Sophia Schneider und Hanna Kebinger, die zum ersten Mal bei einem solchen Großereignis in der Staffel liefen, mussten zwei, beziehungsweise dreimal nachladen, sodass das deutsche Quartett mit insgesamt sechs Schießfehlern Platz zwei belegte. Die Schwedinnen patzten gar elfmal.

„Fürs Team ist das die wichtigste Medaille, daran schaukeln wir uns das ganze Jahr hoch“, sagte Denise Herrmann-Wick über den Erfolg und widmete die Medaille allen, die dazu beigetragen hatten: „Das zu schaffen, da gehört so viel mehr dazu als nur wir vier Mädels, die gelaufen sind, und das ganze Team dahinter. Das ist einfach eine Medaille für ganz Biathlon-Deutschland.“

Während der angekündigte Sturm beim Frauenrennen am Nachmittag eine Pause einlegte, hatten die Männer am Vormittag arg mit den Böen zu kämpfen. Am Schießstand ließ der Wind die roten Fähnchen tanzen, die die Richtung der strömenden Luft anzeigen, zerrte an den Körpern und Gewehren, blies den Athleten auf der Strecke mit voller Kraft entgegen. Das französische Quartett war es, das am besten mit den Bedingungen zurechtkam. Erstmals seit mehr als einem Jahr gewann nicht Norwegen in einem Staffelrennen.

Dabei waren die Skandinavier in absoluter Top-Besetzung angetreten: Mit Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Bö, Sturla Holm Laegreid, die alle drei in Sprint und Verfolgung bei dieser WM unter den Top-Sechs gestanden hatten, sowie Schlussläufer Johannes Thingnes Bö, der in Oberhof bisher in fünf Rennen fünf Goldmedaillen gesammelt hat. In dieser Besetzung hatten sie auch bei den Olympischen Spielen in Peking sowie bei der WM 2021 Gold gewonnen – allerdings in anderer Reihenfolge, nämlich mit Christiansen als Schlussläufer. Diesmal setzten sie darauf, dass Bö als schnellster Läufer im Feld einen möglichen Rückstand wettmachen könnte. Das gelang ihm nur fast.