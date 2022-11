Saisonbeginn im WM-Jahr : Biathleten setzen auf internationale Expertise

Knapp 300 Kilometer südlich des Polarkreises waren die deutschen Biathleten endlich wieder in ihrem Element: im Wald, auf Skiern, im Schnee. Lange genug hatten sie unter ihren Füßen nur das Rattern der Skiroller auf Asphalt gespürt oder unter dem Dach des Oberhofer Skitunnels Runden gedreht.

Julia Basic Sportredakteurin.

In Vuokatti in Finnland bereiteten sich die Skijäger Mitte November in einem abschließenden Trainingslager auf die neue Weltcup-Saison vor. Von dort aus war der Weg nicht mehr weit nach Kontiolahti, wo die Männer an diesem Dienstag das erste Einzel-Rennen des Winters bestreiten. Am Mittwoch folgt das Damen-Einzel, ehe am Donnerstag die Staffelrennen auf dem Programm stehen.