Platz zwei in Ruhpolding : „Das macht die Faszination Biathlon aus“

Norwegen vor Deutschland – das Podium der Frauen-Staffel glich dem der Männer-Staffel zumindest auf den ersten beiden Plätzen. Wie schon ihre Teamkollegen am Tag zuvor nutzten auch die deutschen Biathletinnen ihren Heimvorteil beim Weltcup in Ruhpolding und ließen die Geisterjahre der Corona-Pandemie, in denen kein Publikum bei den Wettkämpfen zugelassen war, hinter sich. „Als ob man getragen wird“, habe es sich angefühlt, beschrieb Vanessa Voigt das Gefühl, das sich bei ihr in der Loipe einstellte. 17.000 Zuschauer waren es nach offiziellen Angaben, die nicht nur das deutsche Quartett über die Strecke und ins Ziel der Chiemgau Arena trugen.

Julia Basic Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Für die Thüringerin Voigt war das Staffelrennen von Ruhpolding ein unglaubliches Erlebnis: „Das macht die Faszination Biathlon aus, wenn es schon beim Einlaufen kribbelt.“ Bis zum Beginn dieser Saison kannte die 25-Jährige Biathlon nur unter Corona-Bedingung. In ihrer ersten Weltcup-Saison qualifizierte sie sich gleich für die Olympischen Spiele, schrammte im Einzelrennen denkbar knapp an den Medaillenrängen vorbei und wurde Vierte.

Herausforderung für Jüngere

Doch mit der Staffel gewann sie in Peking Bronze. „Sie hatte eine super erste Saison im Weltcup, aber die zweite ist oft die schwierigste, weil die Erwartungen von allen Seiten groß sind. Sie legt sich selbst den meisten Druck auf“, sagte Bundestrainer Christian Mehringer über seine Athletin. In den Rennen werde Voigt aber mehr und mehr Selbstvertrauen sammeln, „und dann kann sie auch noch weiter nach vorne laufen.“

Nach vorn brachte Voigt ihre Mannschaft in Ruhpolding mit einer tadellosen Lauf- und Schießleistung. Die deutsche Startläuferin Anne Weidel hatte das Rennen der Deutschen zunächst mit drei Nachladern im ersten Schießen eröffnet. Die Bayerin kämpft noch immer mit den Nachwirkungen einer hartnäckigen Erkältung, hatte sich aber fit genug gefühlt, um in der Staffel zu starten. Mit einer Minute Rückstand übergab sie an Vanessa Voigt, die alle zehn Scheiben traf.

Probleme am Schießstand

Zwar hatte die dritte deutsche Starterin, Sophia Schneider, Probleme am Schießstand, die Bayerin konnte auf der Strecke aber auf die Unterstützung ihrer Familie bauen, die ganz in der Nähe wohnt. Auch Schneider ist erst 25 Jahre alt und gehört mit Voigt zu den Jüngsten im deutschen Team. Gerade für die jüngeren Läuferinnen werde es eine Herausforderung, vor diesem Publikum zu laufen und vor allem zu schießen, hatte Mehringer schon am Vortag angekündigt.

Insgesamt viermal musste Schneider am Schießstand nachladen, doch in der Loipe gelang ihr eine Aufholjagd, bei der sie am Ende sogar der Olympiasiegerin aus Norwegen, Marte Olsbu Röiseland, 15 Sekunden abnahm und an Position drei auf Schlussläuferin Denise Herrmann-Wick übergab. „Für mich war es genauso cool, wie es von außen ausgesehen hat, einfach gigantisch“, schwärmte Schneider. „Ich habe auch ein paar Freunde von mir gesehen, die haben extra ein Plakat gemacht. Die Kulisse hat mich so angetrieben, das habe ich noch nie erlebt.“ Die Rückenprobleme, mit denen sie in vergangenen Rennen zu kämpften gehabt habe, seien wie weggeblasen gewesen.

„Wir haben das Beste draus gemacht“

Noch weiter nach vorn brachte Schlussläuferin Denise Herrmann-Wick ihr Team. Auf die Einzel-Olympiasiegerin von Peking können die Deutschen stets bauen. Die gebürtige Sächsin, die in Ruhpolding lebt und trainiert, ist in Topform – zumindest läuferisch. Mühelos zog sie an der italienischen Spitzen-Biathletin Dorothea Wierer vorbei, die mit ihrem Team letztlich Dritte wurde.

Am Schießstand machte es Herrmann-Wick wieder spannend und leistete sich sowohl im Liegend- als auch Stehendanschlag einen Fehler. Doch auf der Schlussrunde hielt sie Wierer auf Distanz und winkte auf der Zielgeraden fröhlich den jubelnden Zuschauern zu. „Wir haben das Beste draus gemacht, mit dauerhafter Blickrichtung nach vorn“, fasste die Einzel-Olympiasiegerin das Rennen zusammen. „Heute war es wieder so, wie Biathlon eigentlich ist. Diese Stimmung, das ist das, was Biathlon in Deutschland ausmacht.“

Mehr zum Thema 1/

Trotz aller Anfeuerung von den Rängen gab es jedoch kein Vorbeikommen an Norwegen. Schlussläuferin Ingrid Landmark Tandrevold sicherte mit zwei perfekten Schießeinlagen den Sieg ihrer Mannschaft ab und fiel im Zielen in die Arme ihrer Teamkolleginnen.