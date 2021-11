Lena Dürr im Ski-Weltcup : Im Sonnenuntergang in die Elite

Erst kam das große gemeinsame Heulen. Dann das breiteste Strahlen. Und beide Emotionen waren Ausdruck höchster Freude. Lena Dürr erlebte im finnischen Levi das Ski-Wochenende ihre Lebens – und konnte nach ihren beiden dritten Plätzen in den Weltcup-Slaloms von Samstag und Sonntag ihr Glück kaum fassen. „Unglaublich“ meinte sie zu ihrer starken Vorstellung, die sie als „pures Genussskifahren“ bezeichnete.

Seit mehr als einem Jahrzehnt fährt die Münchnerin nun schon im alpinen Ski-Weltcup mit, spezialisiert auf die technischen Disziplinen, doch erst jetzt, nach mehr als 170 Auftritten und im Alter von 30 Jahren, schaffte sie offensichtlich den Durchbruch. „Das war eine ewige Reise“, meinte sie selbst, und fügte hinzu: „Besser spät als nie“.

Nur die beiden unbestrittenen Stars der Slalomszene, Gesamt-Weltcupsiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei und die viermalige Slalom-Weltmeisterin Mikalea Shiffrin (USA), waren an beiden Tagen vor Lena Dürr plaziert. Beide Male gewann Vlhova vor Shiffrin. Und Dürr fehlte jeweils weniger als eine Sekunde zum Sieg. Mit großen Augen stand sie bei ihrer ersten Siegerehrung neben den Stars, gewöhnte sich aber schnell daran. „Auf dem Podest lässt es sich aushalten“, sagte die strahlende Dritte am Sonntag, nachdem sie im Sonnenuntergang nördlich des Polarkreises abermals in die Eliteklasse eingetaucht war.

Mit ihrem Doppelerfolg hat sie auch in der Familienhierarchie auf einen Schlag einen wichtigen Sieg errungen, denn sie hat die Weltcup-Bilanz ihres Vater gedoppelt. Peter Dürr, Jahrgang 1960, hatte es in seiner Karriere nur einmal aufs Stockerl geschafft, 1988 in der Abfahrt von Schladming als Dritter. Allerdings war der Papa zuvor schon WM-Teilnehmer im Windsurfen gewesen, ehe er sich auf den alpinen Skisport fokussierte. Dürr dagegen konzentrierte sich von Beginn ihrer Karriere auf die zwei Bretter.

Ein Rennen hat sie sogar schon gewonnen, 2013 in Moskau. Doch das war nur ein Parallel-Rennen, und diese Form des Wettkampfs wird nach wie vor nicht so richtig ernst genommen in der Alpin-Szene. Der Erfolg in einem „richtigen Slalom“, wie es Lena Dürr selbst sagte, bedeute ihr schon viel, viel mehr: „Ich bin einfach nur glücklich.“

An den geradezu überschwänglichen Reaktionen von Teamkolleginnen und Konkurrentinnen war abzulesen, dass es keine gab, die ihr den späten Durchbruch nicht von Herzen gönnte – offenbar fast herbeisehnten. Auch Doppelsiegerin Petra Vlhova versäumte es nicht, der doppelten Drittplazierten herzlich zu gratulierten. Sie habe lange Jahre hart gearbeitet, und sich den Erfolg redlich verdient, teilte die Slowakin mit. Eine Einschätzung, die Bundestrainer Jürgen Graller teilte, in die er aber auch das ganze Betreuerteam einreihte. Serviceleute und Physiotherapeuten hätten ebenfalls sehr hart für diesen Erfolg gearbeitet.

Als Dürr am Samstag vom sechsten Platz nach dem ersten Durchgang im finalen Lauf den ersehnten Podestplatz sichergestellt hatte, fielen ihr Andrea Filser, Jessica Hilzinger, Marlene Schmotz und Emma Aicher der Reihe nach in die Arme: „So geil, wir haben schon alle zusammen geheult“, sagte die Geehrte danach in der ARD. Am nächsten Tag standen die deutschen Skifahrerinnen abermals gemeinsam parat, wieder lagen sich bei Temperaturen um minus zehn Grad alle in den Armen, doch diesmal wurde mehr gelacht.

Zur guten Gesamtstimmung trug bei, dass auch die anderen ordentliche Resultate erzielten. Die erst 18 Jahre junge Emma Aicher belegte mit den hohen Startnummern 60 und 59 die Plätze 14 und 23. Auch Jessica Hilzinger (25. und 22.) landete zweimal in den Punkterängen. Und Andrea Filser belegte am Sonntag Rang 18.

Als „unbeschreibliches Wochenende“, bilanzierte Graller die Gesamtvorstellung: „Die Mannschaft ist auf einem guten Weg“, meinte der Bundestrainer: „Das Tief ist durchtaucht.“ Lange Jahre waren die deutschen Technikerinnen nicht weit über den Status „unter ferner liefen“ hinaus gekommen. Vor acht Jahren hatte zuletzt Maria Höfl-Riesch in einem Slalom – es war in Lienz – Rang drei belegt. In Levi hatte Höfl-Riesch sogar dreimal gewonnen, und womöglich war es ein gutes Omen, denn Lena Dürr war am Samstag zufällig in einer nach Höfl-Riesch benannten Gondel zum Start gefahren.

Viel Zeit zum Durchschnaufen und Feiern bleibt dem alpinen Tross nun nicht. Noch am Sonntag flogen sie von Lappland nach Helsinki, von wo aus für diesen Montag der Rückflug nach München geplant ist. Am Dienstag geht die Reise weiter nach Killington an die Ostküste Amerikas, wo die nächsten Weltcuprennen am Wochenende anstehen: Ein Riesenslalom und ein Slalom der Damen – mit der unerwarteten Aussicht einer deutschen Mitfavoritin im Wettbewerb.