Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat sich unmittelbar vor ihren wichtigsten Rennen bei der WM in Frankreich von ihrem langjährigen Trainer Mike Day getrennt. „Nachdem ich sieben Jahre lang mit Mike Day zusammengearbeitet habe, habe ich mich entschlossen, mein Team in der nächsten Phase meiner Karriere unter neuer Führung weiterzuführen“, sagte Shiffrin in einer Mitteilung des amerikanischen Skiverbandes.

Die Trennung erfolgte zu einem überraschenden Zeitpunkt. Die mit 85 Weltcuptiteln bisher erfolgreichste Skirennfahrerin hatte vergangene Woche in Frankreich WM-Silber im Super-G gewonnen. Anschließend zog sich die 27-Jährige in ein Trainingslager abseits der WM-Orte zurück. An diesem Donnerstag und Samstag ist Shiffrin im Riesenslalom sowie im Torlauf Favoritin auf die Goldmedaille.

Day hatte seit 2016 als Cheftrainer für Shiffrin gearbeitet. Allerdings zieht Shiffrins Mutter Eileen die Strippen – und hat auch in sportlichen Fragen das Sagen. „Eileen ist der Coach", heißt es in der Weltcup-Szene. Sie begleitet ihre Tochter regelmäßig im Weltcup, vor allem seit dem unerwarteten Tod von Shiffrins Vater Jeff vor drei Jahren.

Shiffrin befindet sich mitten in einer Rekordsaison. Nach den Olympischen Spielen in Peking, wo sie ohne Medaille geblieben war, gewann sie in diesem Winter bereits elf Weltcup-Rennen. Nur ein Sieg fehlt ihr noch, um die ewige Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark (86) zu erreichen.