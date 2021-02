Heftige Kritik an WM-Abfahrt : Zick-Zack am tückischen Berg

Ein Gewürge mit U-Hackerln im Zick-Zack-Kurs: Das erste Training für die WM-Abfahrt am Sonntag (11.00 Uhr in der ARD und bei Eurosport) in Cortina d'Ampezzo hat bei den Skirennfahrern teils heftige Kritik hervorgerufen. Auf der völlig neuen Strecke sorgten am Freitag vor allem extreme Kurven vor einer Kante für Unmut – die Kurssetzer wollten so Tempo raus nehmen, damit die Athleten nicht gefährlich weit springen. Gleich „vier U-Hackerl“ zählte Romed Baumann im oberen, äußerst steilen Abschnitt der Strecke. Für Baumann, beim WM-Auftakt am Donnerstag sensationell mit der Silbermedaille dekoriert, muss die Zick-Zack-Linie auf der Piste Vertigine freilich kein Nachteil sein.

Grundsätzlich geht es oben am Berg derart kurvig zu, dass Simon Jocher behauptete: „Das ist mit 'nem Abfahrtsski kaum mehr fahrbar.“ Dominik Schwaiger befand zu dem besagten Teil: „Das hat für mich nicht unbedingt was mit einer Abfahrt zu tun.“ Und der analytische Andreas Sander wollte daher gleich eine Sonderschicht einlegen. Er gehe jetzt erst mal Riesenslalom trainieren, sagte er und betonte: „Ernsthaft!“

Mit seiner Einschätzung stand er nicht allein: „Das war wie ein Riesentorlauf. Man sollte die Kursführung anders gestalten“, sagte der Südtiroler Christof Innerhofer gegenüber dem ORF. Solche Spitzkehren sei er in einer Abfahrt „noch nie gefahren“, nörgelte Dominik Paris, der dann auch gleich zwei Tore ausließ und deshalb eine Trainingsbestzeit ohne Wert hinlegte. Der Südtiroler hält den Kurs auf die Art für nicht WM-würdig und haderte: „Da sind die Riesenslalomfahrer im Vorteil.“ Der Österreicher Max Franz sagte im ORF, die Anfahrt auf den Sprung sei „ein Gewürge“.

Auch der frühere Schweizer Weltmeister und Weltcup-Führende Beat Feuz bezeichnet den Hang „als nicht geeignet für eine Abfahrt“. Den besagten Vertigine-Sprung etwa kann man nicht mit vollem Tempo anfahren, denn dann würde man im Flachen landen und schwere Verletzungen riskieren.

Deutschlands wieder genesener Abfahrtsstar Thomas Dreßen staunte ebenfalls nicht schlecht. „Ich dachte, Super-G war gestern“, sagte der erfolgreichste deutsche Abfahrer, als er am Freitag zum ersten Mal die Strecke abfuhr. Schon im Super-G am Donnerstag hatte der Teil der Strecke viele Skiläufer vor Probleme gestellt. Nur 34 von 56 erreichten das Ziel. Nun stellte die Piste Vertigine die Schussfahrer vor eine ähnlich große Herausforderung.

Dreßen nahm die Kurssetzer indes in Schutz. „Ich glaube, für heute war es gut, dass sie es so eingebremst haben. Es bringt keinem was, wenn die Startnummer 1 beim Vertigine-Sprung bis ins Loch springt und beide Knie kaputt gehen“, sagte er. „Aber freilich hoffe ich schon, dass die Kurssetzung ein bisschen offener wird auf morgen hin.“ Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr urteilte ähnlich: „Ich möchte gar nicht so sehr die Kurssetzung kritisieren.“ Die Kurssetzer hätten „bei diesem Gelände und speziell diesem Sprung“ nicht die große Wahl.

Dreßen, der nach seiner Hüftoperation am 27. November ohne eine einzige Weltcup-Abfahrt in den Beinen um seinen Start am Sonntag kämpfen muss und will, hat nur die beiden Trainingsfahrten, um herauszufinden, ob er den tückischen Kurs auch schnell genug meistern kann. Die erste war schon mal sehr ansprechend für einen, der im Training sonst eher langsam unterwegs ist: Rang 11, hinter dem überraschend schnellen Simon Jocher (2.), Andreas Sander (6.) und Baumann (8.).

Solche Probefahrten sind freilich nicht immer sonderlich aussagekräftig, weil sich Favoriten wie Feuz oder Paris mit unterschiedlichen Ansätzen an das Rennen herantasten und einige Skifahrer auch das ein oder andere Tor auslassen.

Feuz und Paris kündigten an, mit den Verantwortlichen über Änderungen verhandeln zu wollen. Weder Fahrer noch Fans hätten so Spaß. Rennchef Markus Waldner erklärte: „Wir wussten, dass sich die Jungs beschweren werden. Unser Ansatz war aber die Sicherheit. Wir müssen erst sehen, mit viel viel Geschwindigkeit man an diesen Sprung ran kann.“ Mit den Erkenntnissen des ersten Trainings werde man jetzt die Tore versetzen und damit offener machen. „Morgen wird es perfekt werden.“