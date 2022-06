„Master of Ceremony“ erklärt : „Deshalb ist Wimbledon einzigartig“

Mr. Bloxham, kaum einer kennt die Umkleidekabinen von Wimbledon besser als Sie. Wie sieht es dort aus?

Es ist ein ganz spezieller Ort. Und wir wollen, dass auch die Spieler das spüren: diese Historie, die Tradition, die spezielle Energie. Die Umkleidekabine in Wimbledon ist wunderschön. Wir haben sehr außergewöhnliche Spinde, tolle Möbel. Auf dem Fernseher läuft Tennis.

Wie ist die Atmosphäre dort während des Turniers?

Am ersten Tag des Turniers ist die Umkleide voller Energie, voller Freude. Doch jeden Tag scheidet jemand aus. Am Finaltag bleiben zwei Spieler – einer auf der einen, einer auf der anderen Seite. Das ist außergewöhnlich. Der Raum ist voller Spannung. Die Spieler gehen zumeist sehr respektvoll miteinander um, und doch hat die Situation etwas von einem Boxkampf. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Manchester United und der FC Liverpool vor einem Spiel die Umkleide teilen müssten – unmöglich. Nach dem Finale in Wimbledon kehren die Spieler wieder in diese Umkleide zurück und sitzen als Gewinner und Verlierer vielleicht zehn Meter voneinander entfernt.