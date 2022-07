Wirbel um Novak Djokovic : „Andere hätten vielleicht schon ihre Karriere beendet“

Am Ende hatten sich alle lieb, und selbst Nick Kyrgios, der die letzten zwei Stunden dieses Finales in Wimbledon fast durchgängig fluchend und schimpfend begleitet hatte, konnte wieder lächeln. Er hätte in besserer nervlicher Verfassung womöglich sogar eine Chance besessen gegen diesen Novak Djokovic, der für ihn aber „wie ein Gott“ spielte.

Peter Penders Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

So ähnlich müssen das schon viele Gegner empfunden haben, denn der Serbe ist seit 2013 auf diesem Centre Court unbesiegt und seit einer ganzen Weile auch auf allen anderen Plätzen des All England Lawn Tennis Club. Der 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6-Erfolg über Kyrgios war sein 28. Sieg nacheinander und damit der vierte Titel in Serie. „Du hast gezeigt, dass du einer der besten Spieler der Welt bist“, tröstete Djokovic seinen unterlegenen Gegner, der den Serben unter anderem wegen dessen Einstellung zur Corona-Pandemie einst heftig kritisiert hatte.