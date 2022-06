Tennis-Star in Wimbledon : Serena Williams und eine gefährliche Mixtur

Halbe Sachen könne man nicht machen in diesem Geschäft, sagte sie. Da gebe es nur all in, alles oder nichts. „Aber es macht Spaß.“ Nein, Serena Williams sprach nicht über Tennis in dieser Pressekonferenz zum Beginn der 135. All England Championships in Wimbledon. Es ging um ihre Firma „Serena Ventures“, mit der sie auf allerlei Ebenen tätig und offenbar ziemlich erfolgreich ist, die nun aber eine Weile auf die Chefin verzichten muss. Als die Amerikanerin Mitte Juni in den sozialen Medien ein Foto veröffentlichte, das ihre Füße in weißen Tennisschuhen auf einem exakt geschnittenen Rasen zeigte, war klar, dass Wimbledon eine aufsehenerregende Rückkehr sehen würde.

Zwölf Monate lang gab es auf der ganzen Welt kein Tennisturnier mit Serena Williams, und in dieser Zeit wurde immer öfter diskutiert, ob sie wohl zurückkommen werde. Vor einem Jahr hatte sie sich im Spiel der ersten Runde in Wimbledon bei einem Ausrutscher eine Verletzung des rechten Oberschenkels zugezogen, unter Tränen hatte sie das Spiel aufgegeben und den Centre Court sichtlich angeschlagen verlassen. Die Fragen nach der Zukunft wurden drängender, als sie sechs Wochen später auf einen Start bei den US Open verzichtete. War es das?