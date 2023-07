Russische und belarussische Spieler sind dieses Jahr wieder in Wimbledon am Start. Wie gehen die Profis damit um? Die Anspannung vor dem Höhepunkt des Tennisjahres ist größer als sonst.

In den Tagen vor dem Turnierstart versprüht die Tennisanlage von Wimbledon einen ganz eigenen Charme. Weil die Qualifikation für den Grand-Slam-Klassiker in den benachbarten Stadtteil Roehampton ausgelagert ist, herrscht auf den Rasenplätzen, in den Stadien und in ihrer Umgebung eine angenehme Ruhe vor dem Sturm.

Bevor ab diesem Montag die Wettbewerbe starten, bevor sich täglich mehr als 40.000 Zuschauer auf den Gängen und Tribünen drängen, bevor sie Erdbeeren mit Schlagsahne in Massen verzehren, putzt sich der altehrwürdige AELTC, der All England Lawn Tennis Club, heraus. Da wird gefegt, gewässert und gewischt, da werden die Rasenplätze und Hecken getrimmt. Und überall spürt man diese angespannte Vorfreude auf den Höhepunkt des Tennisjahres.

Die Spielerinnen und Spieler verbringen diese Tage in der Regel mit leichtem Anschwitzen auf den Trainingsplätzen – und mit Reden. Über ihre Ambitionen, ihre Auslosung, den Reiz dieses ältesten Tennisturniers der Welt. Die besten von ihnen müssen, die anderen können sich den internationalen Medienvertretern stellen. Und beinahe alle sehen sich dabei diesmal zusätzlich mit einem Thema konfrontiert, das die allgegenwärtige Ruhe zu stören droht.

Denn anders als vor einem Jahr sind diesmal auch russische und belarussische Spielerinnen und Spieler in Wimbledon am Start. Womit automatisch auch jene Fragen nach London gekommen sind, die den Tennistouren von Männern und Frauen nun schon eine ganze Weile hinterherreisen. Wie reagieren die Profis beider Staaten auf die permanenten Fragen nach dem Krieg, den ihre Heimatländer gegen die Ukraine führen? Wie verhalten sie sich, wenn es zu direkten Duellen mit Ukrainerinnen kommt (ukrainische Männer sind in Wimbledon nicht am Start)? Wie reagiert das Publikum? Und was hat das alles am Ende für einen Einfluss auf die Wettkämpfe?

Im vergangenen Jahr hatte sich Wimbledon als einziges Tennisturnier weltweit gegen den Beschluss der Spielervereinigungen ATP und WTA gewendet und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Russland und Belarus ausgeschlossen. Daraufhin wurden bei dem Grand-Slam-Turnier keine Weltranglistenpunkte vergeben. Im März gaben die Veranstalter dann klein bei, ohne allerdings ihr Zähneknirschen bei dieser Entscheidung zu verbergen. „Es war der richtige Kurs“, hieß es damals in einer Mitteilung, die so passiv-aggressiv formuliert war, wie es Pressemitteilungen selten sind.

Die „erheblichen Sanktionen“ durch die Profitouren inklusive der „realen Aussicht auf eine Beendigung unserer Mitgliedschaft“ hätten den britischen Tennisverband LTA aber zur Wiederaufnahme der Russen und Belarussen gezwungen. Hinter den Kulissen ist von einer Geldstrafe in Höhe von einer Million Dollar die Rede, die nach dem Einlenken um rund die Hälfte reduziert wurde.

Bei den Frauen sind es nun neun russische und drei belarussische Spielerinnen, dazu fünf beziehungsweise einer bei den Männern. Vor ihrem Start mussten sie eine Erklärung unterzeichnen, dass sie auf Kriegspropaganda verzichten und keinerlei finanzielle Förderung durch ihre Heimatländer erhalten. Außerdem treten sie, wie bei allen Turnieren zurzeit, als neutrale Athleten an, ohne Flaggen oder Nationalfarben.

Dass das alles dabei hilft, die Lage zu beruhigen, ist allerdings zweifelhaft. In Paris gab es zuletzt Buhrufe gegen ukrainische Spielerinnen, die ihren russischen oder belarussischen Gegnerinnen nach dem Match den Handschlag verweigerten. Währenddessen gab der ukrainische Tennisverband nun bekannt, dass er genau dieses Verhalten von seinen Athletinnen wünscht, auch wenn es keine Verpflichtung sein soll.

Die Lage ist auch deshalb so komplex, weil das Bild, das die russischen und belarussischen Profis in der Sache abgeben, keineswegs einheitlich ist. Da gibt es Profis wie Darja Kassatkina, die sich wie keine andere russische Spielerin von ihrem Heimatland distanziert hat und immer wieder Verständnis und Mitgefühl für ihre ukrainischen Gegnerinnen äußert. Wie Andrej Rublew, der wie Kassatkina schon lange in Spanien lebt und sich früh öffentlich gegen den Angriffskrieg positioniert hatte.

Da sind solche, die zu dem Thema weitgehend schweigen, wie Daniil Medwedew. Der Weltranglistendritte aus Russland stellte am Samstag nur wieder heraus, dass er „grundsätzlich für den Frieden“ sei, ohne dabei Bezug auf Russland zu nehmen. Und dann aber auch solche wie Anastassija Potapowa, die vor einigen Monaten beim Warmmachen ein Trikot des Moskauer Fußballklubs Spartak Moskau trug, vermeintlich als Provokation.

Das Spannungsfeld, das den Tennissport schon so viele Monate beschäftigt, hat nun also auch Wimbledon erreicht. Wie sehr es das Turnier prägt, hängt allerdings auch davon ab, ob es zu direkten Duellen zwischen Ukrainerinnen und Russinnen oder Belarussinnen kommt. In der ersten Runde gibt es keine. Doch auch das könnte letztlich nur die Ruhe vor dem Sturm sein.