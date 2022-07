Wimbledon ohne Roger Federer : Der Maestro wird vermisst

So ganz still und leise hat sich am Montag das Ende einer Ära angekündigt. Vor einem Jahr hat Roger Federer beim Wimbledon-Turnier 2021 sein letztes Tennisspiel bestritten. Er verlor im Viertelfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz 3:6, 6:7 und 0:6, wurde dann im August zum dritten Mal in seiner Laufbahn am Knie operiert und pausiert seitdem.

Da nach einem Jahr stets alle Punkte in der Weltrangliste gestrichen werden, fehlt der Name Roger Federer dort erstmals seit September 1997 – damals hieß der deutsche Bundeskanzler noch Helmut Kohl, es sollte noch zehn weitere Jahre dauern, bis das erste iPhone auf dem Markt kam – und, um im Tennis zu bleiben, Jelena Rybakina, die am Samstag den Damentitel in Wimbledon gewann, war noch gar nicht geboren. So mancher Tennisfan ist also mit Federer von den besten Jahren bis in die Rente gekommen.