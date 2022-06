Oscar Otte in Wimbledon : Maloche statt Glücksstein

Oscar Otte ist in Wimbledon nach Alexander Zverevs Verletzung der beste deutsche Spieler. Mit einem Sieg in seinem ersten Spiel bestätigt er das – obwohl sein Talisman fehlt.

Eines stand von Anfang an fest – das Tennishemd mit den auffälligen schwarzen Flecken, das er zuletzt immer trug, kam für Wimbledon nicht infrage. Im Laufe der Jahre wurden die Vorschriften für Sportkleidung bei den All England Championships nicht gelockert, sondern eher verschärft, und die aktuelle Version „almost entirely white“ (fast ausschließlich weiß) lässt kaum noch Spielraum.

„Grubenhelden“ heißt das kleine Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, dessen Produkte Oscar Otte seit Beginn des Jahres bei der Arbeit trägt, und grundsätzlich gefällt ihm dessen Konzept, optisch an Schmutz und Maloche zu erinnern. Obwohl er als gebürtiger und überzeugter Kölner einige Zeit brauchte, um in Essen heimisch zu werden, fühlt er sich inzwischen auch dort wohl.

Als er kürzlich beim Rasenturnier in Halle/Westfalen das Halbfinale erreichte, trug er Weiß mit Kohleflecken, aber das war natürlich nur ein Nebenaspekt. Von bleibendem Wert war hingegen die Tatsache, dass er mit diesem Erfolg zum ersten Mal in seiner Karriere den Sprung unter die besten 50 der Weltrangliste schaffte und sich damit einen Wunsch aus Kindertagen erfüllte.

Warme Worte von Andy Murray

Der kleine Oscar war elf Jahre alt, als er in einer Tennishalle auf dem Boden saß und in einem kleinen Interview gefragt wurde, was er denn so vorhabe. „Ich möchte Tennisprofi werden und möchte unter den ersten 50 der Weltrangliste stehen. Das wäre schon ein schöner Wunsch.“ Hätte man ihm damals sagen sollen, dass er viel Geduld und Ausdauer brauchen wird? 17 Jahre dauerte der harte Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit; aktuell steht Otte nun auf Platz 37 und ist damit der zweitbeste Deutsche nach Alexander Zverev, und während dessen Verletzungspause ist er der beste Mann seines Landes in Wimbledon.

Jahrelang hatte er vor allem mit wechselndem Erfolg bei Challengerturnieren gespielt. Der größeren Öffentlichkeit wurde er erst im vergangenen Jahr im vergleichsweise reifen Alter von 27 Jahren bekannt, als er sich bei den French Open zum ersten Mal für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifizierte. Ein paar Wochen später legte er in Wimbledon bei einem höchst engagierten und sehenswerten Auftritt in fünf Sätzen gegen Andy Murray nach.

Wer weiß, wie die Sache auf dem Centre Court damals ausgegangen wäre, wenn das Spiel nicht Anfang des vierten Satzes unterbrochen worden wäre, weil das Dach geschlossen wurde; zu einem Zeitpunkt, als Otte in Führung lag und der Schotte sichtlich genervt war. In der kurzen Pause fand Murray die Zeit, sich zu beruhigen und neu zu konzentrieren, aber er war offensichtlich beeindruckt vom Auftritt des Gegners, der damals noch nicht zu den besten 150 Spielern der Rangliste gehörte. Beim Handschlag am Netz ließ er Oscar Otte wissen: „Arbeite weiter wie bisher, spiel so weiter, dann werden die Ergebnisse kommen.“

„Das ist schon ganz cool“

Genau das passierte. Bei den US Open landete der Kölner im Achtelfinale, zu Beginn des neuen Jahres tauchte er während des australischen Tennissommers zum ersten Mal unter den besten 100 der Rangliste auf, und mit Beginn der Rasensaison erfüllte sich dann der Kindheitstraum nach Halbfinal-Auftritten in Stuttgart und Halle. Und weil es kurz vor Beginn der Championships noch ein paar Absagen gab, rutschte Otte sogar auf die Liste der 32 gesetzten Spieler. De facto, so sagt er, mache das keinen großen Unterschied, jede Runde sei schwer.

Aber die veränderten Rahmenbedingungen gefallen ihm schon ziemlich gut. Die gesetzten Spieler haben Zutritt zu einem anderen Umkleideraum als der große Rest, der eher einem schönen Wohnzimmer als einer strengen Sammlung von Sportspinden gleicht. Er hatte zunächst keine Ahnung, dass es so was überhaupt gibt, aber er gewöhnte sich gern an die neue Umgebung. „Alles viel privater, größer und bequemer auf jeden Fall“, sagt Oscar Otte. „Weniger Leute. Das ist schon ganz cool.“

Die Sporttasche ist verschollen

Am Tag seines ersten Spiels mit Regenpausen und längeren Wartezeiten profitierte er von den Annehmlichkeiten des Upgrades in die nächsthöhere Klasse, und konzentriert rauschte er später durchs Spiel – 6:1, 6:2, 6:1 in weniger als 80 Minuten gegen den Münchner Kollegen Peter Gojowczyk. Und auch die Sache mit den Schuhen war kein Problem.

Die Sporttasche mit fünf Paar Rasenschuhen und einer Rolle Saiten, die Otte zum Flug nach England eingecheckt hatte, folgte vielen Taschen, die dieser Tage im weltweiten Flugverkehr irgendwo verschwinden, und ward seither nicht mehr gesehen. Zum Glück traf eine Ersatzlieferung rechtzeitig ein, er muss also nicht barfuß oder in geliehenen Schuhen ran.

Bloß der Glücksstein ist nicht zu ersetzten, der mit den Tennisschuhen und den Saiten in der Tasche lag. Den hatte er mal von seinem Vater bekommen, aber Glück allein nützt ja nicht viel in diesem Geschäft. Irgendwie kommt es doch eher auf die Maloche an; selbst bei denen, deren Talent von der Erde bis zum Himmel reicht und wieder zurück.