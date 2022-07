Djokovic gewinnt in Wimbledon : „Wie ein Gott“

So ruhig und so gut gelaunt wie bei der Siegerehrung, so hätte Nick Kyrgios in seinem ersten Wimbledon-Finale tatsächlich eine große Gefahr für Novak Djokovic sein können. Doch während der Serbe mit zunehmender Spielzeit seine ganze mentale Stärke ausspielte bei seinem vierten Triumph in Serie auf dem berühmtesten Centre Court der Welt, stand sich der Australier nach dem gewonnenen ersten Satz selbst im Weg.

Peter Penders Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Djokovic holte sich die Trophäe beim 4:6 6:3, 6:4 und 7:6 zum insgesamt siebten Mal, ist mit nun 21 Erfolgen bei Grand-Slam-Turnieren dem Spanier Rafael Nadal (22) wieder dicht auf den Fersen. „Er ist ein bisschen wie ein Gott“, sagte Kyrgios später über den Sieger.

Und Djokovic erwiderte: „Du hast gezeigt, dass du einer der besten Spieler der Welt bist“, sagte er. „Ich respektiere dich sehr und hätte nie gedacht, dass ich so viele nette Dinge über dich sagen werde. Jetzt ist es offiziell eine Bromance.“

Plötzlich Kreide gefressen

Fast hätte man ihn uneingeschränkt mögen können, diesen Nick Kyrgios, der sich schon so viele Ausraster auf den Tennisplätzen dieser Welt geleistet hatte. In Wimbledon hatte er sich nach seinem von wechselseitigen Vorwürfen begleiteten Sieg über den Griechen Stefanos Tsitsipas in der dritten Runde nämlich von einer ganz anderen Seite gezeigt.

Der Wolf hatte plötzlich Kreide gefressen, benahm sich ordentlich, und wenn man all seine schlechten Angewohnheiten beiseiteschiebt, kommt zutage, was für ein großartiger Tennisspieler der Australier sein kann oder besser: sein könnte.

Kyrgios selbst ist das Problem

Viele hätten ihm im Halbfinale den Sieg über Rafael Nadal, der verletzt hatte passen müssen, schon zugetraut, denn mit seiner Aufschlagstärke, seinem Spielwitz, seinem Händchen für spektakuläre Ballwechsel und seinen technischen Fähigkeiten ist er wie gemacht für das Rasenspiel. Im Sport aber werden viele Dinge auch im Kopf entschieden, und im Tennis gilt das ganz besonders, wenn der Spieler den Kampf gegen sich und die störenden Selbstzweifel, gegen den Ärger über verschlagene Bälle und vergebene Chancen ganz allein bestehen muss.

Die großen Tennisspieler, und dazu zählt Novak Djokovic nun mal ganz gewiss, können dies, sie finden Auswege aus schwierigen Situationen. Nick Kyrgios fand diese Lösung im ersten Grand-Slam-Finale seiner Karriere nicht, was den Schluss zulässt, dass er kein ganz großer Tennisspieler ist und vielleicht auch nicht wird – er war nämlich selbst das Problem.

Kyrgios beschimpft seine Box

Zweimal waren Kyrgios und Djokovic bislang in ihrer Tenniskarriere aufeinandergetroffen – und beide Partien hatte der Australier gewonnen. Und mit diesem Selbstverständnis hatte er dieses Finale auch begonnen. Kyrgios gelang das frühe Break zum 3:2, und sehr konzentriert brachte er den ersten Satz danach nach Hause, feuerte sich nach besonders spektakulären Ballwechseln selber an. Der „bad boy“, der Kerl mit dem schlechten Benehmen, schien in der Umkleidekabine geblieben zu sein und diesen großen Tag nicht weiter stören zu können. Kyrgios schnappte sich den ersten Satz mit 6:4.

Aber das Teufelchen sitzt eben immer auf der Schulter des Australiers und flüstert ihm offenbar beständig etwas ins Ohr. Und mit dem ersten Break, das Djokovic zum 2:1 im zweiten Durchgang gelang, verschaffte sich dieses Teufelchen auch Gehör. Kyrgios begann beim Seitenwechsel mit intensiven Selbstgesprächen, wechselte aber bald in wüste Beschimpfungen seiner Box – einen ständigen Trainer hat der Australier ja nicht.

Mehr zum Thema 1/

Was sich da auf der anderen Seite des Platzes abspielte, muss Musik in den Ohren von Djokovic gewesen sein, dem Inbegriff der mentalen Stärke, der selbst kleinste Unsicherheiten beim Gegner wie ein sehr fein eingestellter Seismograph sofort erspürt. Der emotionale Zustand des vor sich hin schimpfenden Kyrgios allerdings hätte auch weniger sensiblen Zeitgenossen nicht verborgen bleiben können.

Der Duft des Sieges

Djokovic glich mit dem 6:3 im zweiten Durchgang aus, was Kyrgios noch mehr anstachelte, mit allen Dingen um ihn herum unzufrieden zu sein. Nun ist Djokovic ja ohnehin schon schwer zu besiegen, erst recht auf diesem Rasen – und so schon mal gar nicht. Der Serbe holte sich mit 6:4 auch den dritten Satz, und was sollte ihn auf dem Weg zu seinem siebten Titel in Wimbledon und seinem vierten Triumph in Serie nun schon noch stoppen?

Einer wäre einem sofort eingefallen, der Kyrgios aus dem ersten Satz, und der war tatsächlich plötzlich wieder da. Der Australier stellte seine ständigen Beschimpfungen ein, redete in den Pausen beim Seitenwechseln nur mit sich oder einem nur für ihn erkennbaren Gesprächspartner neben sich. Er spielte wieder besser, aber Champions wie Djokovic lassen einen eben nur selten wieder aus einer Umklammerung heraus, wenn sie den Duft des Sieges schon riechen können.

Es ging in den Tiebreak, und ausgerechnet als er seine ganze Konzen­tration benötigt hätte, startete Kyrgios mit einem Doppelfehler, was ihn wieder in das alte Muster zurückfallen ließ. Kyrgios schimpfte, Djokovic punktete, erspielte sich fünf Matchbälle und nutzte den dritten zu seinem 28. Sieg nachein­ander bei diesem Turnier. Das schien selbst für seinen Gegner wie eine Erlösung – er lächelte bei der Gratulation. Ein bizarres Schauspiel, dieses Finale.