Wimbledon : Nadal und Kyrgios im Viertelfinale

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal hat souverän das Viertelfinale in Wimbledon erreicht und strebt weiter einem Traum-Endspiel gegen Novak Djokovic entgegen. Der 36 Jahre alte spanische Tennis-Superstar bezwang am Montagabend den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Nadal kassierte im dritten Satz zwar zwei Breaks, blieb aber in den entscheidenden Momenten abgeklärt. Er trifft nun auf den an Nummer elf gesetzten US-Profi Taylor Fritz, der dem australischen Qualifikanten Jason Kubler mit 6:3, 6:1, 6:4 keine Chance ließ und bislang noch keinen Satz abgegeben hat.

Nadal besitzt weiter die Chance auf seinen dritten Grand-Slam-Titel des Jahres. Im Finale könnte es zu einem Duell mit dem topgesetzten Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien kommen.

Kyrgios sichtlich erleichtert

Der umstrittene Australier Nick Kyrgios siegte in einer erneuten emotionalen Achterbahnfahrt gegen den Amerikaner Brandon Nakashima 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Zeitweise klagte der 27-Jährige über Schulterprobleme und erlaubte sich nach genialen Momenten auch Schwächephasen. „Ich brauche mit Sicherheit heute Abend ein Glas Wein“, sagte Kyrgios sichtlich erleichtert über seinen zweiten Viertelfinaleinzug in Wimbledon nach der Premiere 2014.

Sein gewonnenes Drittrunden-Duell mit dem Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas aus Griechenland hatte für Aufsehen gesorgt, weil beide Spieler für Vergehen verwarnt worden waren und sich hinterher gegenseitig Vorwürfe machten. Für Beschimpfungen der Unparteiischen steht Kyrgios in der Kritik, ist bei großen Teilen des Publikums aber zugleich auch sehr beliebt. Kyrgios bekommt es nun mit dem Chilenen Cristian Garin zu tun, der sich in 4:34 Stunden gegen den Australier Alex de Minaur 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6) durchsetzte.

In der Damen-Konkurrenz erreichte die Rumänin Simona Halep erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder das Viertelfinale. Die 30-Jährige dominierte mit 6:1, 6:2 gegen die Weltranglisten-Vierte Paula Badosa aus Spanien. Sie trifft auf die Amerikanerin Amanda Anisimova, die mit 6:2, 6:3 gegen Harmony Tan aus Frankreich gewann und den überraschenden Lauf der Bezwingerin von Serena Williams beendete.