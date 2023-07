Die Dortmunderin Jule Niemeier spielt flatterhaft und verliert in der zweiten Runde von Wimbledon. Am Wetter liegt es nicht. Nun ist keine Deutsche mehr im Tennisturnier.

Es gibt im Tennis die alte Weisheit, dass man ein Match nicht gewinnen, sondern lediglich dafür sorgen muss, dass es der Gegner oder die Gegnerin verliert. An manchen Tagen reicht es demnach, zwar nicht gut zu spielen, aber doch besser als das jeweilige Gegenüber. Die Ungarin Dalma Galfi hat am Freitag in Wimbledon nicht besonders gut gespielt. Sie hat damit aber besser gespielt als die Deutsche Jule Niemeier. Galfi steht deshalb nun in der dritten Runde bei dem Grand-Slam-Turnier in London. Und Niemeier ist nach einem 6:4, 6:7, 1:6 wie auch alle anderen deutschen Spielerinnen ausgeschieden.

Nachdem der typisch britische Regen an den ersten Turniertagen für viele Verzögerungen gesorgt hatte, stand am Freitag keine einzige Wolke am Himmel. Schon um elf Uhr morgens brannte die Sonne unerbittlich auf die Rasenplätze. Im Luftraum über dem Court Nr. elf, einem der im Schachbrettmuster angelegten Außenplätze des All England Lawn Tennis Club, war Hochbetrieb.

Käfer, Flugameisen und allerhand sonstiges Getier flogen umher. Und irgendwie flatterhaft wirkte von Beginn an auch Niemeier. Schon nach dem ersten Satz hatte sie 19 sogenannter „unforced errors“, ungezwungene Fehler also, gemacht. Nach dem zweien Satz waren es 37, am Ende 55. Selbst davon, dass ihre Gegnerin auf dem Weg zum Netz ausrutschte und danach körperlich nicht mehr auf der Höhe schien, konnte Jule Niemeier letztlich nicht profitieren.

Im vergangenen Jahr hatte die Dortmunderin in Wimbledon in den ersten Runden eine ungeahnte Wucht entwickelt. Sie hatte gespielt, wie eine Spielerin, die gerade erst entdeckt hat, dass sie gegen jede Gegnerin der Welt gewinnen kann. Seit diesem Lauf, der sie bis in ein deutsches Viertelfinale gegen Tatjana Maria geführt hatte, tut sich die 23-Jährige aber schwer. Sie spielt nun wie eine Spielerin, die befürchtet, dass sie gegen jede Gegnerin dieser Welt verlieren kann.

Nach Niemeiers Aus stehen in Wimbledon diesmal keine deutschen Spielerinnen in der dritten Runde. Nur zwei Minuten nach ihr hatte nämlich auch Tamara Korpatsch ihr Zweitrundenmatch gegen die Serbin Natalija Stevanović 5:7, 5:7 verloren.