Maria verpasst Finale : Raus mit Applaus

Gute Freundinnen am Netz: Ons Jabeur und Tatjana Maria Arm in Arm Bild: Reuters

Ihre stärkste Szene bewahrte sich Ons Jabeur bis zum Schluss. Die Tunesierin, die soeben als erste Afrikanerin ein Wimbledon-Finale erreicht hatte, wollte sich vom Publikum nicht allein feiern lassen, sondern zog Tatjana Maria mit zurück auf den Platz. Seite an Seite winkten sie ins Publikum, und Jabeur applaudierte ihrer unterlegenen Gegnerin wie alle anderen am Donnerstagnachmittag auf dem Centre Court.

„Ich wollte den Moment mit ihr teilen“, sagte die favorisierte Weltranglistenzweite nach ihrem 6:2-, 3:6- und 6:1-Halbfinalsieg über die Deutsche: „Sie ist eine Inspiration für mich und viele Spielerinnen. Ich kann nicht glauben, dass sie so ein Comeback geschafft hat.“ Maria verließ 15 Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter den Platz so freudestrahlend, wie es nach einer Niederlage eben geht. „Die Mutter aller Comebacks“, wie die englische Zeitung „Daily Mail“ geschrieben hatte, war an ein sportliches Ende gekommen.

Mit Ons Jabeur zieht dagegen die überragende Rasenplatzspielerin dieser Saison ins Endspiel der Londoner Damenkonkurrenz ein. Die 27-Jährige hat das Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Berlin gewonnen und ist seit nunmehr elf Begegnungen auf dem Grün unbesiegt. Überhaupt hat Jabeur von ihren zurückliegenden 23 Matches 21 gewonnen und ist neben der polnischen Weltranglistenersten Iga Swiatek die erfolgreichste Spielerin des Jahres.

„Es ist ein Traum, der gerade wahr wird“, sagte die „Ministerin des Glücks“, wie sie in ihrer Heimat genannt wird, nach ihrem Finaleinzug nach 1:43 Stunden Spielzeit. Im Endspiel bekommt sie es entweder mit der Rumänin Simona Halep oder der Kasachin Elena Rybakina zu tun.

Ein Match wie ein Freundschaftsspiel

Maria und Jabeur waren in ihrem jeweils ersten Grand-Slam-Halbfinale ein ganzes Stück davon entfernt, ihr bestes Tennis zu zeigen. Im ersten Satz mutete das Match zuweilen an wie ein Freundschaftsspiel im zwiespältigen Sinne. Sowohl die Weltranglistenzweite wie auch die 101 Plätze dahinter eingestufte Deutsche agierten gehemmt, spielten die Bälle im Zweifel mit Unterschnitt, statt wuchtig den Punktgewinn zu suchen.

Es schien so, als ob sich die selbst ernannten „Barbecue Buddies“, die auch außerhalb des Tennisplatzes vieles gemeinsam unternehmen, nicht wehtun wollten. Weil Jabeur im ersten und Maria im zweiten Satz jeweils einen Tick mutiger spielten, musste ein dritter Satz entscheiden. Anders als in drei der vorangegangen Runden konnte die 34 Jahre alte Deutsche diesmal aber nichts mehr entgegensetzen, um einen Rückstand in einen Sieg umzuwandeln.