Damenfinale in Wimbledon : Gefühlschaos nach der Entscheidung

Jelena Rybakina gewinnt das Finale beim großen Turnier in Wimbledon, doch ihre Konkurrentin spielt sich in die Herzen der Zuschauer. Das Finale beginnt mit gemischten Gefühlen – und endet merkwürdig.

Vielleicht ist es gar nicht der einfachere Part, am Ende mit einer prächtigen Trophäe in der Hand auf dem Rasen zu stehen. Mit Unruhe im Herzen und einem Durcheinander im Kopf, das keinen klaren Gedanken zulässt. Mit dem Gefühl, das Publikum hätte lieber die Gegnerin siegen sehen und mit dem Bewusstsein, die Größe dieses Momentes irgendwie nicht greifen zu können. The winner takes it all? Not necessarily.

Es dauerte lange, bis Jelena Rybakina an diesem strahlend hellen englischen Sommertag einen kleinen Blick in ihr Innerstes zuließ, aber wieso erwartet man sowas eigentlich immer? Die Welt der Gefühle ist groß und vielfältig, und was darin passiert, muss nicht jeder auf Anhieb erkennen, begreifen oder teilen.

Große Nervosität

Fest steht, dass die für Kasachstan spielende gebürtige Russin am Samstag in Wimbledon völlig verdient gegen Ons Jabeur aus Tunesien gewann (3:6, 6:2, 6:2), die Favoritin der Herzen. Zu Beginn der ersten Woche des Turniers wäre Rybakina schon froh gewesen, die zweite zu erreichen, dann hatten sich die Dinge irgendwie sehr logisch und unscheinbar entwickelt.

Und fest steht auch – das erzählte die Siegerin später –, dass sie am Abend vor dem ersten ganz großen Finale ihres Lebens und auch am nächsten Morgen extrem nervös gewesen sei. Sie versuchte, sich mit dem Gedanken zu beruhigen, irgendwie sei es ein Spiel wie andere, und es werde auch ganz bestimmt nicht ihre letzte Chance auf einen großen Titel sein. Aber in der ersten halben Stunde sah es nicht so aus, als funktioniere dieser Versuch der Beruhigung auch nur ansatzweise.

Ons Jabeur schien die Dinge mit leichter Hand souverän im Griff zu haben, und das Publikum bereitete sich auf eine sonnenbeschienene, ausgelassene Feier vor; den Jubel hätte man vermutlich bis nach Nordafrika gehört. Doch als es darauf angekommen wäre, die Überlegenheit aus dem ersten Satz in den zweiten zu transportieren und der Gegnerin weiter das Gefühl zu geben, die ganze Geschichte könne vielleicht ein wenig zu groß für sie sein, verlor sich Ons Jabeur in den Finessen ihres Spiels.

Sie versuchte zu zaubern, aber nicht jeder Trick gelang, und mit vermeidbaren Fehlern öffnete sie für Rybakina das Tor zum Spiel. Die Souveränität aus dem ersten Satz war perdu, die Gegnerin schlug nun immer besser auf und brachte Geschwindigkeit ins Spiel, und mit dieser Geschwindigkeit schien Jabeur manchmal überfordert zu sein. Die andere sei immer offensiver geworden und habe eine Menge Druck entwickelt, sagte sie hinterher. „Und dafür habe ich heute leider keine Lösung gefunden.“

Klitzekleine Faust

Ihre letzte Chance verspielte sie Mitte des dritten Satzes, als der Kunstschuss, mit dem sie den zweiten von drei Breakbällen verwandeln wollte, knapp neben der Seitenlinie landete. Und damit senkte sich die Waage dieses Finales endgültig auf die Seite der anfangs so nervösen Jelena Rybakina. Ohne Umwege und mit voller Kraft voraus versenkte sie die letzten Bälle des Spiels im Spielfeld der Konkurrentin, und dann war es vorbei. Einfach so.

Kein Freudensprung, kein Jubel, keine Pirouette der Emotionen. Jelena Rybakina reagierte, wie sie seit Jahren nach jedem Spiel reagiert, ob in der ersten Runde beim Turnier in Eastbourne oder ob auf dem berühmtesten Tennisplatz der Welt; da gab es nicht mehr als den Ansatz eines scheuen Lächelns und eine klitzekleine Faust.

Aber natürlich passte dieser Eindruck eines merkwürdigen Endes auch irgendwie zu den gemischten Gefühlen, die dieses Finale von Anfang an begleitet hatten. Mit seiner Entscheidung, wegen des Krieges in der Ukraine keine russischen oder belarussischen Spieler und Spielerinnen zuzulassen, hatte der All England Club versucht, ein Zeichen zu setzen. Doch dann musste Catherine, Herzogin von Cambridge, die Siegerschale ausgerechnet einer jungen Frau überreichen, die den größten Teil ihres Lebens als Russin in Russland verbracht hatte.

Mit einem Sieg von Ons Jabeur wäre der Tag anders zu Ende gegangen, so viel steht fest. Die vielgeliebte Botschafterin der arabischen Welt drehte ihre Ehrenrunde auf dem Centre Court mit der deutlich kleineren, schlichteren Schale in der Hand, und es war nicht schwer zu erkennen, wie traurig sie in diesen Momenten war. Doch sie erholte sich schnell.

Es gebe nichts zu bedauern, meinte sie eine Stunde nach dem Spiel. „Ich habe heute alles gegeben. Ich habe zu Beginn meiner Karriere viele Endspiele verloren, später habe ich gewonnen. Und ich weiß, dass ich zurückkommen werde und ein Grand-Slam-Turnier gewinne, ganz sicher. Das ist Tennis, verlieren ist ein Teil davon.“

An ihrer Popularität und an der Rolle, die sie mit ihren jüngsten Erfolgen in der Welt des Tennis mehr denn je spielt, wird die Niederlage in Wimbledon nichts ändern, so vermeidbar sie vielleicht auch war. Aber wie wunderbar nahbar die junge Frau aus Tunesien ist, das hörte man, als sie die Pressekonferenz mit den Worten beendete: „Vielen Dank, Leute. Es war toll, mit euch zu reden. Wir sehen uns im nächsten Jahr.“

Und man sah den Unterschied, als sie danach mit der kleinen Schale in der Hand zu einer Gruppe von Fans ging, die am Fuße der Treppe des Medienzentrums auf sie warteten. The loser standing small? Not necessarily.