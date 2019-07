Tennis in Wimbledon : Die Neuauflage eines Klassikers

Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal ist in Wimbledon der nächste Schritt zum erhofften Titelgewinn geglückt. Nun kommt es zu einem Halbfinal-Duell, das die Tennis-Fans in ihren Bann ziehen wird.

Roger Federer genoss mit ausgebreiteten Armen den Jubel über sein stolzes Jubiläum – und machte sich prompt bereit für die große Revanche auf dem heiligen Rasen. Mit seinem 100. Sieg in Wimbledon hat sich der „Maestro“ ein Halbfinal-Duell mit Dauerrivale Rafael Nadal erspielt. Elf Jahre nach dem legendären Wimbledon-Finale von 2008 kommt es erstmals wieder auf Rasen zum Tennis-Klassiker zwischen den beiden Superstars.

Während Federer am Mittwoch trotz einiger Anlaufschwierigkeiten 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori gewann, schlug Nadal den Amerikaner Sam Querrey 7:5, 6:2, 6:2. Nun steht das insgesamt 40. Duell der beiden langjährigen Rivalen an, wobei Nadal mit 24:15 Siegen in der Bilanz klar die Nase vorne hat. Auch das letzte Duell vor einem Monat im Halbfinale der French Open hatte er für sich entschieden.

Genauso wie das epische Endspiel 2008, als er Federer in dessen „Wohnzimmer“ auf dem Centre Court entthront hatte. „Es wird schön, ihm auf diesem Belag wieder gegenüberzustehen“, sagte Federer nach seinem Match: „Ich weiß, dass es immer einen großen Hype um unser Duell gibt.“

Federer ist nach einem Fehlstart voll da

Auch Nadal freute sich auf die Neuauflage des Endspiels. „Es ist schwer sich vorzustellen, dass wir erneut in dieser Situation sind“, meinte der Spanier: „Aber großartig, nach so einer langen Zeit.“ Im Trubel um Federer und Nadal ging beinahe unter, dass auch Titelverteidiger Novak Djokovic nur noch zwei Siege zum abermaligen Triumph fehlen.

Federer (Nr. 2) hatte gegen Nishikori (Nr. 8) zunächst einen Fehlstart hingelegt, direkt zum Auftakt ein Break kassiert und von den ersten 14 Ballwechseln nur drei gewinnen können. Dem Rückstand lief der 20-malige Grand-Slam-Sieger im ersten Satz letztlich erfolglos hinterher. Allerdings steigerte sich der Schweizer kontinuierlich.

Im zweiten Durchgang war Federer dann voll da, schaltete in den „FedExpress“-Modus und stürmte in 23 Minuten zum Satzgewinn. Obwohl sich Nishikori anschließend nach Kräften wehrte, ließ der „Maestro“ nichts mehr anbrennen. Vor allem dank seiner hervorragenden Quote bei den Netzangriffen kontrollierte er das Geschehen. Nadal hatte gegen Querrey nur im eine Stunde dauernden ersten Satz einige Mühe gehabt. In der Folge kassierte er kein weiteres Break.

Novak Djokovic fehlen nur noch zwei Siege

Mit einer Tennis-Gala auf dem Heiligen Rasen ist Titelverteidiger Novak Djokovic zum neunten Mal ins Halbfinale von Wimbledon eingezogen. Der 32-Jährige fertigte am Mittwoch im Viertelfinale den Weltranglisten-23. David Goffin aus Belgien mit 6:4, 6:0, 6:2 ab. Nach nur 1:56 Stunden verwertete Djokovic seinen ersten Matchball und beendete das ab Ende des ersten Satzes einseitige Geschehen auf dem berühmten Londoner Centre Court.

Wimbledon Liveticker

Im Halbfinale geht der Topgesetzte auch dank der Auslosung einem Mitfavoriten aus dem Weg. In dieser Form sollte ihn am Freitag (im F.A.Z.-Liveticker zum Tennis-Turnier in Wimbledon) auch der Roberto Bautista Agut nicht auf dem angestrebten Weg ins Endspiel aufhalten können. Der Spanier Agut setzte sich am Mittwoch gegen den Argentinier Guido Pella 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 durch den Argentinier Guido Pella 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 durch.

Djokovic mit bemerkenswerter Serie

„Er hat sehr gut angefangen, er hat das Spiel von der Grundlinie diktiert. Ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten und dritten Satz“, sagte Djokovic beim Verlassen des Courts. Nur bis zum Gewinn des ersten Satzes musste Djokovic gegen den Finalisten von Halle und früheren Top-Ten-Spieler Goffin hart schuften. Anfangs zwang der ebenso wie der frühere Schützling von Boris Becker flinke Belgier den Titel-Mitfavoriten in begeisternde Ballwechsel und sicherte sich das erste Break zum 4:3. Dann überrollte der 15-fache Grand-Slam-Sieger seinen Kontrahenten.

Der Rückstand schien wie ein Weckruf auf Djokovic zu wirken, Goffin verlor gleichzeitig seine Sicherheit. So wendete der Weltranglisten-Erste nicht nur den drohenden Satzverlust ab, er gewann zehn Spiele nacheinander – eine bemerkenswerte Serie insbesondere im Herren-Tennis auf dem schnellen grünen Untergrund. Erst zum 1:1 im dritten Satz leuchtete unter dem aufmunternden Applaus des Publikums wieder ein Spielgewinn für Goffin auf der Anzeigetafel auf. Letztendlich war auch der 28-jährige Belgier nur ein Herausforderer, der den momentan besten Tennisprofi der Herren-Szene bei weitem nicht ernsthaft gefährdete.

Als US-Open-Sieger, Australian-Open-Gewinner und Roland-Garros-Halbfinalist tritt Djokovic diesmal unter ganz anderen Vorzeichen an als noch vor zwölf Monaten. Damals hatte der Serbe unter einer langwierigen Armverletzung und Motivationsproblemen gelitten, triumphierte dann ein wenig unerwartet zum vierten Mal nach 2011, 2014 und 2015 in Wimbledon. Mit Damen-Champion Angelique Kerber zelebrierte Djokovic den Siegertanz. Mit einem weiteren Erfolg am Freitag steht er nun wieder im Endspiel.

Murray und Williams scheiden aus

Serena Williams und Andy Murray sind bei ihrer gemeinsamen Mixed-Premiere im Achtelfinale von Wimbledon hingegen ausgeschieden. Das Duo unterlag am Mittwoch den an Position eins gesetzten Nicole Melichar und Bruno Soares aus den Vereinigten Staaten und Brasilien 3:6, 6:4, 2:6. Zwei Runden hatten die beiden ehemaligen Weltranglisten-Ersten zuvor gewonnen.

Dass der zweimalige Wimbledonchampion Murray bei seinem Comeback in London gemeinsam mit der 37 Jahre alten Serena Williams, die am Donnerstag im Einzel-Halbfinale der Damen auf die Tschechin Barbora Strycova trifft (im F.A.Z.-Liveticker zu Wimbledon), bei seinem Heim-Grand-Slam antritt, hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der 32-jährige Schotte hatte Ende Januar um die Fortsetzung seiner Karriere gefürchtet, ehe er dank einer Operation seine Hüftbeschwerden überwand.