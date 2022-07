Kasachin Jelena Rybakina : Es geht auch ohne Perfektion bis ins Wimbledonfinale

Vor vier Jahren tauschte Jelena Rybakina die russische Staatsbürgerschaft gegen die kasachische. Damit ist sie nicht die Einzige. Zuhause fühlt sie sich aber weder in Kasachstan noch in Russland.

Jelena Rybakina wusste, was sie erwarten würde. Natürlich gibt es immer viele Fragen am Tag vor einem großen Finale, zumal, wenn es wie in ihrem Fall das erste ist. Eine der Standardfragen in so einem Fall lautet, wann man zum ersten Mal als Kind oder Teenager ganz bewusst ein Finale von Wim­bledon wahrgenommen habe und ob es schon immer ein Traum gewesen sei, so was zu erleben.

Na ja, meinte sie neulich, sie könne sich schon an Fernseh-Übertragungen erinnern, an die weiße Kleidung, an Erdbeeren und Champagner, aber als Kind habe sie sich nie vorstellen können, beim berühmtesten Turnier der Welt zu spielen. Erst mit 17 oder 18 beschloss sie, Profi zu werden, da war lange kein Platz für eine schwärmerische Verbindung.

Keine perfekte Vorbereitung

Doch die Dinge entwickelten sich schnell. Vom ersten Auftritt bei einem WTA-Turnier in Moskau bis zum ersten Titel 2019 in Bukarest vergingen nur zwei Jahre, 2020 gehörte Rybakina schon zu den besten 20 der Welt, landete in vier Endspielen und erreichte bei drei Grand-Slam-Turnieren die dritte Runde. Sie schien auf direktem Weg in die Weltspitze zu sein, doch dann kam Corona. Pause. Danach, so sagt sie, habe sie sich sehr schwergetan. Von Verletzungen, Krankheiten und Allergien geplagt, habe ihr irgendwie immer etwas zur Bestform gefehlt, oft fehlte auch einfach die Zuversicht.

Doch ihr Coach bestärkte sie darin, weiterzumachen, irgendwann kämen die Ergebnisse dann schon. Auch jetzt hat sie immer noch nicht das Gefühl, perfekt vorbereitet zu sein, aber sie weiß nun, dass es auch ohne Perfektion an jedem einzelnen Tag geht, wenn man Spiele gewinnen und am Ende bei den Turnieren noch dabei sein will.

So weit der sportliche Teil der Geschichte jener jungen Frau, die an diesem Samstag (15.00 Uhr bei Sky) im Finale der All England Championships versuchen wird, gegen Ons Jabeur aus Tunesien den wichtigsten Titel des Tennis zu gewinnen.

Die Nummer 23 der Welt spielt gegen die Nummer zwei, doch während Ons Jabeur große Anerkennung dafür erfährt, die erste Frau aus der arabischen Welt im Finale eines Grand-Slam-Turniers zu sein, ist die Nationalität der Gegnerin ein Punkt mit negativem Unterton.

Zuhause auf der Tour

Jelena Rybakina wurde in Moskau geboren und wuchs in Russland auf, nahm aber 2018 ein Angebot des kasachischen Verbandes an, wechselte die Staatsbürgerschaft und spielt seither für Kasachstan. Kein Einzelfall; auch die Kollegin Julia Putintsewa und die Kollegen Kukuschkin und Bublik wurden in Russland geboren, spielen aber für Kasachstan.

Da Wimbledon aber schon vor Wochen verkündet hatte, russische Akteure und Spieler aus Belarus seien diesmal wegen des Krieges in der Ukraine nicht zugelassen, muss Rybakina immer wieder erklären, zu welcher Nation sie sich zugehörig fühlt. Geduldig wiederholte sie in den vergangenen Tagen, sie sei Kasachstan sehr dankbar für die Unterstützung.

Und die Frage, wo Vosie denn nun zuhause sei, beantwortete sie so: „Ich denke, ich bin auf der Tour zuhause, ich reise ja eh jede Woche. Ich trainiere in der Slowakei und manchmal in Dubai. Ich lebe nirgendwo.“

Aber unabhängig davon, wie sie selbst die Sache sieht, ist es sehr gut möglich, dass die Verantwortlichen mit gemischten Gefühlen an die Möglichkeit denken, dass die Herzogin von Cambridge an diesem Samstag einer gebürtigen Russin die berühmteste Trophäe der Tenniswelt überreichen wird.